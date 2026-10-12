“Per non dimenticare Gaza”: serata a Casatenovo con Marta Bergamaschi, medico di Emergency

La serata è promossa dal Tavolo Umanità alla Deriva insieme all’amministrazione comunale

Marta Bergamaschi, medico di Emergency, impegnata sul campo a Gaza, porterà la sua testimonianza diretta su una crisi umanitaria che continua a colpire la popolazione civile

CASATENOVO – “Per non dimenticare Gaza”: è il titolo, evocativo e diretto, della conferenza in programma mercoledì 14 ottobre alle 21 presso la sala consiliare Maldini del Comune. La serata, promossa dal Tavolo Umanità alla Deriva insieme all’amministrazione comunale, vedrà come relatrice la dottoressa Marta Bergamaschi, dottoressa di Emergency impegnata sul campo a Gaza: la professionista porterà la sua testimonianza diretta su una crisi umanitaria che continua a colpire la popolazione civile con donne, uomini e soprattutto bambini, privati di case, cure, acqua, cibo e sicurezza.

“Già in passato il Tavolo Umanità alla Deriva aveva stimolato la cittadinanza con iniziative legate alla Palestina, ma l’impegno si è intensificato lo scorso anno, quando il Comune ha aderito al digiuno per Gaza promosso dal Comitato Pace e Cooperazione tra i Popoli e, nella stessa giornata, si è tenuta una fiaccolata per le vie del paese, a ribadire l’importanza della prospettiva “due popoli in due stati” – precisa Paola Trabucchi, consigliera comunale con delega alle Politiche di integrazione e cittadinanza attiva -. Il percorso è proseguito con un momento di grande intensità civile, la lettura dei nomi dei bambini morti nel genocidio a Gaza, e si è arricchito in primavera con due conferenze dal titolo “Guerra e Pace”, dedicate al tema della guerra e della pace nella Costituzione e nel diritto internazionale”.

Le iniziative si arricchiranno di un momento forte e importante come la conferenza di mercoledì 14 ottobre: “Un appuntamento che si inserisce anche nel contributo che l’Auditorium sta portando su questo tema: in questi mesi arrivano nelle sale due film importanti per comprendere meglio la tragedia in corso, Naza, il documentario premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, e Palestina 36, il dramma storico sulla rivolta araba del 1936. Cinema e testimonianza diretta si intrecciano così in un unico percorso di conoscenza e consapevolezza”.

Trabucchi conclude: “Continuare a parlare di Gaza non è un gesto simbolico, ma un atto di responsabilità collettiva: di fronte a un genocidio che rischia di scomparire dall’agenda pubblica per assuefazione o stanchezza mediatica, mantenere viva l’attenzione è il primo passo per non lasciare sole le vittime di questo conflitto. Parlare di pace, oggi, significa innanzitutto parlare di giustizia: una pace giusta per il popolo palestinese, che riconosca il diritto di vivere in sicurezza, con dignità e libertà, sulla propria terra”.