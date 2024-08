Piazza gremita a Brivio per Miss Italia con l’incoronazione di Miss Fashion e Miss Miluna

Il concorso di bellezza più conosciuto dello Stivale ha fatto tappa ieri sera a Brivio

23 concorrenti (tra cui una lecchese) in gara per aggiudicarsi le fasce di miss Miluna e miss Fashion

BRIVIO – Piazza Frigerio gremita di gente ieri sera, giovedì, per la finale regionale di Miss Italia 2024, il celebre concorso di bellezza giunto alla 85esima edizione. Sul palco e sulla passerella, allestiti davanti al lungofiume dell’Adda, sotto il Castello, sono comparse 23 ragazze lombarde, tra cui anche la lecchese Vera Fiermonte, aspiranti al titolo di reginetta d’Italia.

La serata, condotta da Iris Conforti, ha richiamato interesse e curiosità con moltissime persone sedute nelle sedie allestite in piazza e molte di più in piedi, con smartphone alla mano, per immortalare le ragazze in gara.

Dopo essersi presentate a una a una, le concorrenti hanno dato vita a un balletto collettivo e hanno poi mostrato, rispettando il tempo massimo di 60 secondi assegnato a ciascuna, del proprio talento: c’è stato chi ha improvvisato un balletto, chi ha parlato delle proprie passioni sportive (su tutte la pallavolo) e chi si è presentata sul palco con cuffia e stetoscopio per raccontare del lavoro, intrapreso con tanta passione, di infermiera in un reparto di terapia intensiva.

Non poteva mancare infine la sfilata indossando l’abito da sera, rigorosamente nero.

Invitato sul palco, il sindaco Federico Airoldi si è detto contento nel vedere così tante persone in piazza, rinnovando loro l’invito a visitare Brivio anche in altri momenti dell’anno (a breve il paese ospiterà la celebre festa dell’Addolorata) e ha poi voluto al suo fianco l’assessore al Turismo Emanuela Airoldi, a sua volta molto felice per il successo della serata.

Alla giuria, presieduta da Laura Panigatti, organizzatrice Miss Italia Lombardia e composta da Stanislav Fumagalli, Francesca Angelo, Adriana Castagna, Giulia Martinelli (coach specialist), Adina Vitan, Mariangela Vanalli, Roberto Bonfanti (presidente della Pro Loco) e gli assessori Emanuela Airoldi, Alex Novati e Roberta Agostoni, il duro compito di individuare le due concorrenti a cui assegnare l’ambita fascia di miss Milova e miss Fashion, con cui potranno sfilare alla finalissima regionale in programma il 31 agosto a Marina di Bogliaco e da qui sperare di poter continuare il sogno conquistando un posto nelle Prefinali nazionali che si terranno a Numana, nelle Marche, dal 4 al 7 settembre.

Le operazioni di conteggio sono state lunghe e hanno lasciato il pubblico di piazza Frigerio in suspence per molti minuti. Una lunga attesa riempita dalle interviste, effettuate dalla presentatrice, a ospiti e spettatori, tra cui gli scatenati amici dell’assessore Alex Novati, invitato sul palco, proprio insieme a loro, per mettersi in gioco con un’improvvisata sfilata, rigorosamente giudicata con l’applausometro.

Un simpatico siparietto che ha permesso di riempire l’attesa, arrivando all’incoronazione.

A conquistare il punteggio più alto, ottenuto dalla somma dei voti raggiunti nelle quattro performance, sono state Diana Brambilla di Villasanta, incoronata miss Fashion ed Elisa De Paoli, di Magenta, incoronata miss Miluna.

