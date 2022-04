Piscina di Merate: “Stiamo lavorando per aprire a maggio”

Concluso l’iter di verifica da parte del Comune dei requisiti della società subentrante a Gestisport

Ora va ricostituita la nuova Ati con gli altri soggetti del contratto. “Stiamo completando tutti i passaggi”

MERATE – La data ufficiale ancora non c’è, anche se l’obiettivo, confermato dai diretti interessati, è quello di riuscire ad aprire gli impianti a maggio, giusto in tempo per organizzare, nei dettagli, la stagione estiva. Stiamo parlando dalla piscina di Merate, chiusa al pubblico dal 7 gennaio, quando il tribunale di Milano ha sospeso l’esercizio provvisorio della struttura dopo il fallimento della società Gestisport.

Settimana scorsa si è chiuso, con la pubblicazione all’albo pretorio della determina, l’iter di verifica, da parte degli uffici comunali, della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge da parte della società che subentrerà al posto di Gestisport nel contratto di parternariato pubblico privato stipulato dal Comune per la gestione del centro sportivo di via Matteotti. Si tratta di due soggetti, Acqua 20 e Acqua 13, società il cui brand commerciale è Aquamore, che si occuperanno sia delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, sia dell’erogazione dei servizi ai clienti.

Incassato il via libera del Comune, toccherà ora alla società procedere con il subentro nell’associazione temporanea di imprese, formata a suo tempo da Italgreen (intenzionata a uscire dall’Ati probabilmente perchè ritiene concluso il suo impegno contrattuale), Tipiesse e banca Iccrea. Effettuato il passaggio notarile, sarà quindi possibile firmare il contratto, diventando ufficialmente il nuovo gestore della piscina di Merate. Un passaggio non da poco, visto che solo così si potrà procedere per la formalizzazione delle volture delle utenze di piscina e palazzetto dello Sport.

Ieri pomeriggio, l’assessore allo Sport Alfredo Casaletto si è interfacciato nuovamente con Matteo Melzi, manager di Aquamore, per fare il punto della situazione: “L’idea è quella di convocare quanto prima una commissione ad hoc per illustrare lo status quo e presentare i nuovi referenti, aggiornando anche sulle tappe mancanti dell’iter di riapertura della piscina” puntualizza l’assessore, in prima linea nel seguire, insieme al sindaco Massimo Panzeri, la vicenda che interessa tantissimi sportivi del Meratese e anche le società che prima utilizzavano il Palazzetto dello Sport ora chiuso come la piscina. Ed è a proprio a loro che rivolge il pensiero il primo cittadino: “Mi spiace per questo ritardo, ma stiamo facendo il possibile per accelerare l’iter e arrivare, il prima possibile, alla riapertura del centro sportivo”.

Opinione ribadita anche dello stesso Melzi: “Stiamo completando tutti i passaggi previsti e stiamo lavorando per aprire a maggio”. Impossibile, almeno per ora, sapere in che data e con quali proposte.