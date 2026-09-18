Pista d’atletica, strade e centro del riuso: un milione e 300mila euro di finanziamenti per Santa Maria Hoè

Gli interventi riguardano sport, strade, rischio idrogeologico e centro del riuso

“Vogliamo intervenire in ogni angolo del paese, in maniera diffusa”

SANTA MARIA HOE’ – Un milione e 300mila euro di finanziamenti sul territorio tra interventi agli impianti sportivi, lavori di messa in sicurezza stradale, mitigazioni del rischio idraulico, costruzione del centro del riuso e sistemazioni viabilistiche. Sono ingenti i contributi che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Efrem Brambilla è riuscita a intercettare potendo così dare corso ad alcuni progetti attesi e importanti per il territorio.

“Siamo soddisfatti dei finanziamenti ricevuti – precisa il primo cittadino -. Ringrazio gli uffici del Comune di Santa Maria Hoè che hanno progettato internamente le opere, gli Amministratori di Provincia e Regione del nostro territorio. Un ringraziamento particolare al consigliere regionale Giacomo Zamperini. Vogliamo intervenire in ogni angolo del paese, in maniera diffusa. Le risorse economiche ricadranno sul territorio e tutti potranno vederne i frutti e fruire di un territorio notevolmente migliorato”.

Ammonta a ben 600mila euro il finanziamento ottenuto da Regione Lombardia nell’ambito del bando impianti sportivi. “Inizialmente eravamo il primo progetto non finanziato. A seguito di scorrimento della graduatoria, ci sono stati assegnati ulteriori 476mila euro che sono andati ad aggiungersi al primo contributo parziale pari a 124mila euro, raggiungendo così un contributo complessivo di 600.000 euro per un progetto del valore totale di 1.300.000 euro”.

Gli interventi riguarderanno l’ammodernamento della pista di atletica, che verrà sistemata interamente assumendo una forma perfettamente geometrica. Non solo: verrà anche migliorata la fruibilità della stessa. Gli interventi riguarderanno anche la facciata della palestra recentemente realizzata e verranno anche migliorati gli accessi alla scuola. I lavori inizieranno nei primi mesi del 2027.

I contributi ricevuti non si esauriscono al settore sportivo. Ben 650mila euro sono stati complessivamente finanziati per interventi che riguardano le strade con riferimento alla messa in sicurezza e risoluzione delle criticità idrogeologiche. Sono arrivati dei nuovi fondi, che vanno a sommarsi a una prima tranche di soldi già erogati all’amministrazione comunale, destinati alla messa in sicurezza di via Risorgimento (215mila euro) e per la mitigazione del rischio idraulico in via del Ponte a Santa Maria Hoè (100.000 euro). Nel primo caso l’intervento interesserà il tratto di via Risorgimento, oggi delimitato da transenne lungo i margini, tra Paù e Cagliano: si procederà alla completa ricostruzione della strada, con l’obiettivo di garantire il superamento delle criticità, una maggiore sicurezza alla viabilità e un più efficiente smaltimento delle acque meteoriche. La seconda opera invece mira alla risoluzione delle criticità idrogeologiche che interessano l’area di Tremonte.

Sono stati stanziati invece 11mila euro dalla Fondazione lecchese per sistemazione del percorso via del Bordeà mentre la provincia di Lecco ha garantito un contributo di circa 4mila euro per lavori di riduzione del rischio idrogeologico, decoro urbano e manutenzione sui versanti a ridosso della Sp 58 (via Papa Giovanni XXIII) al confine con Colle Brianza.

Da non dimenticare infine i 22mila euro stanziati da Silea per la costruzione del centro del Riuso n via delle industrie.

“Sono somme importanti destinate a opere di cui presto si vedranno i frutti. Stiamo attendendo finanziamenti anche su altri interventi, ovvero il potenziamento della videosorveglianza come contrastare i furti e l’abbandono di rifiuti, soprattutto nella parte alta del paese verso colle Brianza e i lavori ad Aldino e tre strade con la costruzioni e l’allargamento dei marciapiedi per il potenziamento della mobilità dolce.