Plastic Free: a Brivio rifiuti abbandonati nel parcheggio della chiesa, appello al senso civico

Elettrodomestici abbandonati nonostante la piazzola ecologica
Plastic Free denuncia il gesto e richiama al rispetto delle norme ambientali
BRIVIO – È polemica a Brivio per il ritrovamento di piccoli elettrodomestici abbandonati nel parcheggio della chiesa parrocchiale, tra cui anche una macchinetta del caffè.
A segnalare l’episodio è Ornella Pozzoni, referente di PlasticFree, che evidenzia come il gesto risulti ancora più grave considerando la presenza di una piazzola ecologica facilmente accessibile sul territorio.
“È difficile comprendere perché si scelga di abbandonare rifiuti in questo modo – sottolinea – si tratta di un comportamento incivile che danneggia l’ambiente e la comunità”.
Nella segnalazione viene inoltre richiesto di verificare l’eventuale presenza di telecamere di sorveglianza nell’area, così da poter individuare il responsabile dell’episodio.
L’abbandono dei rifiuti, viene ricordato, non rappresenta soltanto una mancanza di rispetto verso il territorio, ma costituisce un illecito previsto dalla normativa vigente. Il riferimento è al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), che prevede sanzioni amministrative e, nei casi più gravi o reiterati, anche conseguenze penali, soprattutto dopo gli ultimi inasprimenti sulle norme relative ai reati ambientali.
L’appello finale è al senso civico dei cittadini, affinché comportamenti simili non si ripetano e venga tutelato il decoro degli spazi pubblici.