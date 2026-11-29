Appuntamento sabato 12 dicembre in piazza Prinetti

L’iniziativa è organizzata da Pro Loco Merate con il patrocinio del Comune e la collaborazione di due realtà gastronomiche

MERATE – Sabato 12 dicembre in Piazza Prinetti torna l’appuntamento con “Polenta in Piazza“, il pranzo di comunità organizzato da Pro Loco Merate a sostegno dell’Associazione Fabio Sassi. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del comune di Merate e la collaborazione dei Cuochi Bergamaschi e dell’Ordine della Polenta per unire convivialità e solidarietà a pochi giorni dal Natale.

Dalle 12 sarà possibile scegliere tra polenta e polenta con funghi. È prevista un’offerta minima a partire da 5 euro, raccolta direttamente sul posto senza alcun pagamento online. Per partecipare è consigliata la registrazione gratuita su Eventbrite all’indirizzo dedicato.

L’appuntamento nasce per offrire ai cittadini un’occasione semplice per incontrarsi, fare rete e scambiarsi gli auguri natalizi. L’obbiettivo è quello di sostenere una realtà fondata a Merate nel 1989 e attiva nelle province di Lecco, Monza e Brianza e Bergamo per garantire “Dignità alla fine della Vita”.

L’Associazione Fabio Sassi offre servizi gratuiti di assistenza domiciliare, cure nell’Hospice Il Nespolo di Airuno, supporto per pazienti SLA e formazione per operatori sanitari e volontari, affiancando le famiglie e promuovendo la cultura delle cure palliative.

L’associazione sottolinea la disponibilità e la vicinanza del sindaco di Merate, Mattia Salvioni. Oltre a ringraziare la presidente della Pro Loco Merate, Simona Vitali, per l’impegno organizzativo e per aver coinvolto diverse realtà del territorio nella realizzazione dell’iniziativa.