Polizia di Stato. Controlli a Cernusco, 27 conducenti sottoposti a etilometro

Tre denunciati per guida in stato di ebrezza, uno sanzionato

Controllati anche tre guidatori per assunzione di sostanze stupefacenti, uno è risultato positivo

CERNUSCO LOMBARDONE – Controllo mirato nella notte di ieri, venerdì, da parte della Polizia di Stato a Cernusco Lombardone: predisposti sulla SP 342Dir quattro pattuglie per verificare in maniera mirata la sicurezza degli utenti della strada, al fine di contrastare comportamenti pericolosi alla guida, derivanti soprattutto dall’abuso di alcol e droghe.

Operativi dalla mezzanotte alle sei di mattina, gli equipaggi delle sezioni di Lecco e Varese, con l’ausilio del personale medico della Questura di Lecco su un camper dotato di specifica strumentazione per rilevare l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte dei conducenti dei vari mezzi, hanno sottoposto a screening buona parte dell’utenza in transito. In totale 27 conducenti sottoposti all’etilometro, di cui 3 denunciati a piede libero per guida in stato di ebrezza, con tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l. Un altro conducente è stato sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza, con un tasso inferiore a 0,80 g/l.

Al controllo assunzione sostanze stupefacenti, su 3 conducenti controllati uno è risultato positivo. A tutti è stata ritirata la patente di guida, a seguito del tipo di violenza eseguita.