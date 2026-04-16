Ponte Brivio. Incontro in Prefettura con autotrasportatori: chiusura per 15 mesi

Riunione convocata dal prefetto Ponta con Regione, Province, Anas e associazioni di categoria

Al termine dei lavori il ponte avrà una portata massima di 44 tonnellate

BRIVIO – Si è svolto in Prefettura a Lecco un incontro con i rappresentanti degli autotrasportatori dedicato ai prossimi lavori di riqualificazione strutturale del Ponte di Brivio, lungo la strada statale 342 “Briantea”, al km 20+770.

La riunione, convocata dal prefetto Paolo Ponta, ha visto la partecipazione dell’Assessorato alle Infrastrutture e opere pubbliche di Regione Lombardia, delle Province di Lecco e Bergamo e di Anas. Presenti anche diverse organizzazioni rappresentative del settore, tra cui l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, Confartigianato, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confcommercio e Confindustria.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate ai rappresentanti degli autotrasportatori, considerati tra i principali fruitori dell’infrastruttura, le risultanze della riunione istituzionale svoltasi l’8 aprile, insieme alle informazioni relative agli interventi programmati e alla viabilità alternativa prevista sia per i mezzi pesanti sia per quelli leggeri.

Anas, in qualità di ente proprietario della strada, ha confermato che i lavori prenderanno il via il 4 maggio, con la chiusura totale del ponte in entrambi i sensi di marcia per una durata stimata di 15 mesi. Al termine degli interventi, l’infrastruttura avrà una portata massima di 44 tonnellate.

I rappresentanti delle categorie hanno espresso apprezzamento per il coinvolgimento e condiviso la necessità dei lavori di riqualificazione, ritenuti non più rinviabili, così come l’importanza della pianificazione dei percorsi alternativi. Al tempo stesso, è stata evidenziata la richiesta di un rigoroso rispetto delle tempistiche per la riconsegna del ponte e di interventi tempestivi sul ripristino del manto stradale lungo i tracciati alternativi, in alcuni tratti già danneggiati.

In chiusura il prefetto ha richiamato l’attenzione sull’importanza della circolarità delle informazioni nei confronti degli enti locali e dei cittadini, confermando la disponibilità della Prefettura a convocare un tavolo di coordinamento per monitorare l’andamento dei lavori e le eventuali criticità, indicativamente a partire dai primi giorni di giugno.