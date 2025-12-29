Ponte di Brivio, Anas: “Chiusura al traffico da inizio aprile”

A marzo la consegna dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Brivio
L’intervento dovrebbe durare 15 mesi comportando la chiusura al traffico dello storico viadotto
BRIVIO – Inizio aprile: c’è una data ufficiale per la chiusura al traffico sul ponte di Brivio conseguente all’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria dello storico viadotto. A darne notizia, con una lettera inviata agli enti pubblici a cavallo tra la provincia di Lecco e quella di Bergamo, è Anas che, con la missiva firmata dal responsabile Area Gestione Reti Pietro Gualandi, “conferma quanto già rappresentato nel corso delle precedenti riunioni inerenti alla gestione della viabilità”.
Nella nota, si sottolinea come i lavori verranno consegnati nella prima settimana di marzo, con la chiusura del traffico posticipata di un mese, a inizio aprile.
Non solo. Anas ribadisce l’urgenza di intervenire con l’intervento di manutenzione del ponte a seguito della verifica di transitabilità del viadotto chiedendo ad amministrazioni comunali e alle Province la disponibilità a un incontro per discutere delle limitazioni alla circolazione da attuare prima e durante il cantiere.
“Durante quell’incontro ribadiremo la nostra richiesta di realizzare una passerella ciclopedonale a scavalco sull’Adda, necessaria per mettere in sicurezza l’attraversamento di pedoni e ciclisti” fa sapere il sindaco Federico Airoldi.
La durata del cantiere dovrebbe essere di circa 15 mesi.