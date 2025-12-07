Ponte di Brivio e infrastrutture sull’Adda, incontro pubblico con il Pd

L’incontro il 12 dicembre in sala civica a Brivio

BRIVIO – “A pochi mesi dalla chiusura del Ponte di Brivio per i lavori programmati, vogliamo ascoltare le preoccupazioni della cittadinanza e avanzare proposte su servizi e collegamenti alternativi sull’Adda”.

La questione della riqualificazione degli attraversamenti sull’Adda, da Lecco al meratese, rappresenta per il PD di Lecco “una priorità per la mobilità di tutto il territorio”.

Per questo il partito ha organizzato a Brivio il 12 dicembre alle 21 in Sala Civica in Via Vittorio Emanuele 22 per parlarne assieme a Gian Mario Fragomeli, Consigliere regionale PD in commissione V infrastrutture, Monica Corti, Responsabile comunicazione e trasporti provinciale, e Luigi Gasparini, Segretario del Circolo PD di Airuno-Brivio.

L’incontro è aperto a tutti.