Indagini sul ponte di Brivio: senso unico alternato per due giorni

Ordinanza della Provincia per martedì 3 e mercoledì 4 marzo

Il Politecnico svolgerà delle indagini preliminari sul ponte che collega Brivio a Cisano

BRIVIO – Senso unico alternato sul ponte sull’Adda tra Brivio e Cisano per permettere ai tecnici del Politecnico di Milano di effettuare uno studio sull’infrastruttura che collega la sponda lecchese con quella bergamasca, L’ordinanza, emessa dalla Provincia di Lecco, sarà valida dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 16.30 di martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con possibilità di proroga giovedì 5 marzo, nei medesimi orari, in caso di avverse condizioni meteorologiche.

La Provincia di Lecco ha infatti reso noto che il ponte di Brivio è stato selezionato, nell’ambito di un protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano, come caso di studio. Pertanto verranno svolte sull’opera delle indagini preliminari da parte del personale tecnico e accademico dell’Ateneo. L’istituzione del senso unico alternato si rende necessario per permettere alle persone coinvolto nelle indagini preliminari di effettuare i lavori in tutta sicurezza.