Ponte di Brivio, niente chiusura notturna la notte tra il 17 e 18 aprile

Lo rende noto Anas con una comunicazione
L’intervento previsto è stato concluso in una sola notte
BRIVIO – Niente chiusura notturna stanotte, ovvero tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, sul ponte di Brivio, viadotto che verrà chiuso al traffico per 15 mesi a partire dal 4 maggio.
La limitazione originariamente prevista per consentire l’esecuzione di lavori propedeutici all’allestimento del cantiere, non verrà effettuata.
Le lavorazioni previste, effettuate nella notte appena passata, quando la viabilità è stata interdetta sul viadotto che collega Brivio a Cisano, sono state infatti completate in anticipo rispetto al cronoprogramma, rendendo non più necessaria l’interruzione della viabilità nelle ore notturne.
La circolazione sul ponte proseguirà pertanto regolarmente, senza ulteriori limitazioni rispetto a quelle già in vigore.