Ponte di Brivio, Open Day con Anas: “Cantiere in linea con il cronoprogramma”

Questa mattina l’ingegnera Stefania Armorina direttrice dei lavori ha illustrato gli interventi sulle tre campate

I lavori puntano al consolidamento della struttura e al ritorno dei mezzi pesanti. Riapertura prevista entro l’estate del 2027

BRIVIO – Il cantiere del ponte di Brivio procede secondo il cronoprogramma. È quanto emerso durante l’open day organizzato questa mattina, sabato, da Anas per consentire a cittadini e interessati di conoscere da vicino il progetto di riqualificazione e consolidamento del collegamento tra Brivio e Cisano Bergamasco. Un sopralluogo accompagnato dalle spiegazioni dei tecnici, che hanno illustrato le lavorazioni in corso e le prossime fasi dell’intervento.

A presentare le caratteristiche dell’opera è stata Stefania Armorina, ingegnere e direttrice dei lavori di Anas, che ha ripercorso le ragioni dell’intervento e le principali operazioni previste per il recupero della struttura. Presenti anche Mattia Castiglioni, direttore del Dipartimento Lombardia di Anas, e il sindaco di Brivio, Federico Airoldi. Per la Provincia è intervenuto successivamente Mattia Micheli, mentre sul versante bergamasco era presente la sindaca di Cisano Bergamasco, Antonella Sesana.

L’iniziativa è stata pensata per condividere con il territorio il progetto e illustrare le soluzioni individuate per un’infrastruttura che, a oltre un secolo dalla sua realizzazione, deve rispondere a esigenze di mobilità profondamente cambiate.

“Questo open day nasce dalla volontà di condividere il progetto che abbiamo messo in campo”, ha spiegato Armorina, sottolineando come l’intervento sia stato sviluppato a partire da un’analisi storica del ponte. Una struttura che nel corso degli anni è stata interessata da diversi interventi di manutenzione e che oggi necessita di un’opera complessiva, capace di affrontare le criticità dei suoi diversi elementi.

Il ponte è articolato in tre campate e il progetto coinvolge l’intera struttura, dagli archi alla soletta, fino agli elementi che contribuiscono alla sua capacità portante.

“La soletta è l’elemento più debole della struttura”, ha spiegato la direttrice dei lavori. Da qui la decisione di procedere con la sua demolizione completa e la successiva ricostruzione. Le operazioni sono iniziate in questi giorni e interesseranno tutte e tre le campate.

Una volta terminata la demolizione, si procederà con la posa di una carpenteria metallica destinata a rinforzare il ponte e a incrementarne la capacità portante.

Il risultato atteso è il recupero della capacità di carico necessaria per consentire nuovamente il transito dei mezzi pesanti. Un passaggio importante per restituire all’infrastruttura una piena funzionalità rispetto alle esigenze della viabilità contemporanea.

Sul fronte dei tempi, la valutazione fornita durante il sopralluogo è positiva. “Il cantiere è in linea con il cronoprogramma”, ha riferito Armorina. Nel corso dei lavori non sono mancati imprevisti, affrontati attraverso soluzioni tecniche adeguate alle caratteristiche della struttura esistente.

Una situazione che richiede attenzione, considerata la storia del manufatto e la necessità di intervenire su elementi già presenti da oltre un secolo. L’obiettivo resta procedere secondo la pianificazione prevista, completando le diverse fasi senza perdere di vista le esigenze di consolidamento e conservazione.

Restano da completare la demolizione della soletta su tutte e tre le campate e la posa della carpenteria metallica. È inoltre previsto un intervento sul sistema di appoggio, che sarà sostituito nell’ambito delle operazioni di rinforzo.

Non sono state fornite indicazioni su una possibile conclusione anticipata del cantiere. La scadenza di riferimento resta quindi quella prevista per l’estate del 2027. Pur confermando il rispetto del cronoprogramma, Anas non si è sbilanciata sull’eventualità di anticipare la riapertura.

Accanto al consolidamento del ponte, prosegue la progettazione della passerella ciclopedonale, richiesta dal territorio. Lo studio viene portato avanti parallelamente all’intervento principale, anche se non sono stati indicati ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione.

Un altro tema affrontato durante l’incontro è quello della conservazione del manufatto storico. La possibilità di demolire il ponte e sostituirlo con una nuova infrastruttura avrebbe comportato la perdita di una testimonianza significativa della storia costruttiva del territorio.

“Conservare una struttura come questa comporta delle complicazioni, ma è un intervento che merita di essere fatto”, è il senso delle considerazioni illustrate durante il sopralluogo. Il ponte rappresenta infatti una testimonianza dell’impiego del calcestruzzo armato e di una stagione dell’ingegneria che appartiene alla storia del territorio.

La struttura, la cui storia costruttiva si colloca tra il 1912 e il 1917, è anche un elemento riconoscibile del paesaggio. La scelta di conservarla richiede quindi di conciliare le esigenze di adeguamento alle condizioni attuali con la necessità di rispettare le caratteristiche del manufatto esistente.

Il cantiere coinvolge quotidianamente circa 25 operatori. Sul fronte tecnico e della supervisione sono impegnati quattro tecnici, oltre a due assistenti alla direzione dei lavori e a un assistente alla sicurezza.

Tra gli interventi previsti figura infine un nuovo progetto di illuminazione, che accompagnerà il percorso di recupero dell’infrastruttura.

L’open day ha registrato una partecipazione significativa, con numerose adesioni ai tour guidati organizzati nel corso della mattinata. I gruppi hanno potuto visitare il cantiere dai versanti di Brivio e Cisano Bergamasco, osservando le lavorazioni e ricevendo informazioni direttamente dai tecnici.

Un’occasione per avvicinare il territorio a un’opera complessa, nella quale la necessità di adeguare il ponte alle esigenze della viabilità contemporanea si confronta con la volontà di conservarne il valore storico.