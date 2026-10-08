Ponte di Brivio, sabato 10 l’open day al cantiere con Anas

Le visite guidate si terranno dalle 10 alle 13

Sarà l’occasione per constatare di persona lo stato di avanzamento dei lavori

BRIVIO – Vedere con i propri occhi i lavori in corso ed essere aggiornati sullo stato di avanzamento dei lavori. Sono gli obiettivi dell’open day al cantiere del Ponte Brivio organizzato da Anas per la giornata di sabato 10 ottobre.

Come noto, il transito sul viadotto che collega Brivio a Cisano è chiuso da mesi al traffico, anche pedonale, per via dei lavori di manutenzione straordinaria del manufatto, attraverso attività di risanamento, ripristino e consolidamento strutturale al fine di garantirne la durabilità e il mantenimento di elevati standard di sicurezza per la circolazione.

La riapertura al transito è prevista per l’estate del 2027, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico mentre l’investimento complessivo ammonta a circa a 14 milioni di euro.

Attualmente sono in fase di completamento le attività di risanamento e ripristino strutturale degli archi e dei pendini, nonché degli elementi inferiori dell’impalcato, quali travi e traversi. Nei prossimi giorni prenderanno avvio le operazioni di demolizione della soletta esistente, propedeutiche alle successive lavorazioni di ricostruzione e adeguamento dell’impalcato.

L’open day è stato promosso per consentire l’osservazione diretta delle lavorazioni, approfondire gli aspetti tecnici dell’intervento e confrontarsi direttamente con il personale tecnico Anas e delle imprese esecutrici. Sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite in programma sabato 10 ottobre dalle 10 alle 13, accedendo dalle aree predisposte su entrambe le sponde del cantiere lato Brivio (https://maps.app.goo.gl/VjLfsF3uVZB7zLGr6) e lato Cisano Bergamasco (https://maps.app.goo.gl/PnWtUcChHoZVdUEQ6). Con la scansione del QR Code (vedi volantino), i cittadini avranno l’opportunità di registrarsi e prendere parte al percorso guidato, durante il quale i tecnici Anas illustreranno lo stato di avanzamento dei lavori, le principali fasi realizzative e le soluzioni adottate per il recupero e il consolidamento di una delle infrastrutture storiche più significative della viabilità locale.