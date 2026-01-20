Ponte di Brivio, sì alla passerella pedonale: ecco il progetto di fattibilità

Anas ha presentato il progetto di fattibilità: ora vanno reperiti gli 8 milioni necessari

Soddisfatto il sindaco Federico Airoldi: “Sul fronte nord sarà realizzato un attraversamento ciclopedonale protetto e panoramico”

BRIVIO – Ponte di Brivio, accolta la richiesta dei sindaci di realizzare una passerella ciclopedonale per garantire la sicurezza della mobilità dolce. La buona notizia è arrivata nei giorni scorsi a seguito della riunione svolta venerdì 16 gennaio in merito all’ormai prossimo intervento di riqualificazione del viadotto che collega Brivio a Cisano che verrà chiuso al traffico da aprile e per 15 mesi.

Durante l’incontro, i referenti di Anas hanno presentato il progetto di fattibilità relativo alla realizzazione di un attraversamento ciclo pedonale destinato a garantire la sicurezza dei pedoni favorendo la mobilità leggera.

“Le mie richieste, rese note a dicembre, si sono tradotte in qualcosa di concreto” precisa con soddisfazione il sindaco Federico Airoldi. “Accanto al Ponte di Brivio, e più precisamente sul fronte nord, sarà realizzato un attraversamento ciclopedonale protetto e panoramico con vista sul nucleo storico di Brivio con il suo Castello e sulle prealpi. L’infrastruttura sarà accessibile direttamente dal borgo di Sant’Antonio e ccollegherà Brivio con La Sosta e il resto della ciclovia dell’Adda”.

Il progetto sarà sottoposto nelle prossime settimane alla valutazione della Conferenza dei Servizi, all’approvazione del Parco Adda Nord e degli enti territorialmente competenti. Si parla di un investimento economico par a 8 milioni di euro.

“Il nostro impegno prosegue sia nel seguire passo dopo passo i dettagli del progetto e tutte le fasi amministrative sia per reperire le risorse necessarie alla realizzazione. Tutti gli enti coinvolti faranno quanto necessario al fine di avere a disposizione l’opera nel più breve tempo possibile”.

Airoldi conclude ringraziando i Prefetti di Lecco e Bergamo per il ruolo di coordinamento tra gli enti locali e le istituzioni coinvolte, sottolineando il ruolo di raccordo svolto dalla Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e dal vice Presidente Mattia Micheli, la disponibilità ad un confronto costruttivo da parte dell’assessore Claudia Maria Terzi con il supporto del sottosegretario Mauro Piazza e il fattivo contributo dell’ingegner Matteo Castiglioni, a capo della struttura territoriale Lombardia di Anas.