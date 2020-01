Ponte di Paderno, chiusura notturna per i lavori di smontaggio dei ponteggi

Ordinanze delle Province di Lecco e Bergamo per permettere l’esecuzione dei lavori sul San Michele

Lo stop alla circolazione riguarderà solo le ore notturne tra la mezzanotte e le 4.30 del 28 e 29 gennaio e del 4 e 5 febbraio

PADERNO / CALUSCO – Chiusura notturna del ponte San Michele per permettere l’esecuzione dei lavori di smontaggio dei ponteggi posizionati lungo le arcate del viadotto a scavalco sull’Adda. La provincia di Lecco ha emesso un’ordinanza per il divieto della circolazione notturna tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio e martedì 4 e mercoledì 5 febbraio lungo il ponte. Il divieto di transito è previsto tra la mezzanotte e le 4.30 di questi giorni. Analogo provvedimento è stato preso anche dalla Provincia di Bergamo competente per il tratto di immissione della Sp 166 sul ponte.

Dopo la riapertura al transito carrabile avvenuta lo scorso ottobre, sono ancora in corso i lavori, appaltati da Rfi all’impresa Notari, per la riattivazione della circolazione ferroviaria lungo il ponte, dopo la chiusura avvenuta il 14 settembre 2018. La riapertura del collegamento ferroviario è previsto per settembre 2020. A fine febbraio dovrebbero invece essere presentate ufficialmente le tre ipotesi progettuali relative al nuovo ponte da realizzare sull’Adda per sostituire il ponte San Michele, destinato a diventare nel futuro un ponte esclusivamente ciclopedonale.