Ponte di Paderno: il 14 settembre la riapertura al transito dei treni

Confermata la riattivazione della linea ferroviaria in occasione della ripresa dell’attività scolastica

L’ad di Rfi Maurizio Gentile aveva promesso di ripristinare la linea entro settembre 2020

PADERNO – Riaprirà il 14 settembre la circolazione ferroviaria lungo il San Michele. Lo comunica Reti ferroviarie italiane aggiornando il cronoprogramma dei lavori sul ponte che unisce Paderno a Calusco, chiuso per riqualificazione il 14 settembre 2018. Dopo la riapertura al traffico stradale, avvenuta l’8 novembre, ecco quindi il ripristino della circolazione ferroviaria lungo la linea che collega Bergamo a Milano passando per Carnate. Una notizia attesa dai tanti pendolari che in questi mesi hanno dovuto utilizzare le navette oppure raggiungere, in maniera autonoma, la stazione di Paderno per raggiungere poi il capoluogo lombardo.

In occasione della riapertura del ponte al traffico stradale, l’amministratore delegato di Rfi, nonché commissario per gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte San Michele Maurizio Gentile aveva annunciato la riattivazione della circolazione ferroviaria per l’avvio del nuovo anno scolastico, fissato appunto per lunedì 14 settembre.

Una promessa che quindi è stata mantenuta. Già in quell’occasione era stato però precisato che i lavori sarebbero però proseguiti, con gli ultimi interventi, anche dopo la riapertura del transito ferroviario.

Allo stato attuale è in corso la verniciatura della campata quattro del ponte, mentre nella parte inferiore della campata stessa è in corso la compartimentazione finalizzata al completamento dei lavori di sabbiatura e di verniciatura delle strutture.

Sulla pila cinque è in corso il montaggio della struttura metallica utile al sollevamento degli appoggi della pila medesima. Dopo il sollevamento gli appoggi verranno puliti e lubrificati per poi essere riposizionati. La stessa lavorazione è già stata effettuata in testa alla pila sei.

Proprio per eseguire questi interventi di pulizia la circolazione sul ponte verrà interrotta, di notte, nei prossimi giorni per alcune sere così come stabilito dalla doppia ordinanza emessa sia dalla Provincia di Lecco che di Bergamo.

È invece terminato il montaggio dei rinforzi di fase tre sui controventi superiori dell’arco ed è in corso il montaggio dei rinforzi di fase tre sui controventi inferiori.

È in corso il rilievo topografico per l’ubicazione delle opere di consolidamento della pista manutentiva sul lato Paderno d’Adda.