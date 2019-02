Domenica sarà possibile testare le bici elettriche grazie alla disponibilità di un’azienda produttrice

La proposta del Comitato arriva in vista della riapertura ciclopedonale del Ponte San Michele

PADERNO D’ADDA – CALUSCO – Provare gratuitamente delle biciclette a pedalata assistita in modo da valutare se l’e-bike possa rivelarsi utile per ridurre i disagi dovuti alla chiusura di Paderno. E, in caso positivo, destinare parte del milione e mezzo messo a disposizione dal Governo per acquistare bici elettriche. La proposta arriva dall’attivissimo comitato San Michele che ha organizzato per domenica prossima, 24 febbraio, la giornata a sostegno della mobilità alternativa.

Appuntamento domenica a Calusco

L’appuntamento è dalle 9 alle 13 sulla sponda caluschese del ponte, in corrispondenza del parcheggio del Vivaio Ardenghi. Sarà l’occasione per provare delle bici elettriche messe a disposizione da una ditta specializzata e capire se queste ultime possano essere delle valide alternative al servizio navetta messo a disposizione da Rfi con i bus che partono e arrivano dalle stazioni. Come noto, a fine marzo il ponte dovrebbe essere riaperto alla mobilità pedonale e ciclabile. L’idea della e-bike potrebbe risultare quindi vincente per chi ha bisogno di raggiungere le stazioni di Paderno e Calusco senza perdersi nei lunghi giri dei pullman. Ed è proprio in questa direzione che ha rivolto lo sguardo il Comitato, nato anche per tutelare l’utenza danneggiata dalla chiusura del Ponte San Michele cercando anche di ridurne i disagi.

L’obiettivo è ridurre i disagi per i cittadini

Già da mesi al lavoro per chiedere a Trenord e altri di modificare o integrare la tratta delle navette in concomitanza con la riapertura pedonale del ponte inserendo una fermata anche in corrispondenza proprio del ponte San Michele, il Comitato punta ora a sfruttare al massimo la futura ciclabilità del ponte. “Ricordiamoci che il Governo ha stanziato 1,5 milioni affinché Regione Lombardia li investa proprio per la mobilità alternativa della zona. – spiegano i referenti del gruppo – . L’utilizzo di biciclette a pedalata assistita consentirebbe ad esempio di raggiungere le stazioni o i luoghi di lavoro senza fatica, riducendo i tempi e l’impatto sull’ambiente”. Da qui l’idea della dimostrazione gratuita di domenica. “Un’azienda, la EbikeMe, si è offerta per la presentazione di domenica. La ringraziamo per la professionalità dimostrata e invitiamo chiunque altro sia interessato a farsi avanti con il Comitato”.