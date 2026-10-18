Ponte San Michele: “Nel programma della mobilità subito una soluzione per traffico e viabilità”

Il consigliere Dem ha presentato un ordine del giorno sul tema

“Vanno risolti i nodi viabilistici noti, come l’incrocio di Robbiate, i passaggi a livello, la variante di Verderio

PADERNO D’ADDA – Un ordine del giorno per chiedere che gli interventi viabilistici necessari in vista del nuovo ponte siano inseriti nella programmazione del Prmt, il programma regionale della mobilità e dei trasporti. Lo ha presentato venerdì scorso il consigliere regionale Pd Gian Mario Fragomeli, intervenendo in Aula durante la discussione del piano.

“I sindaci e i cittadini sono preoccupati: il problema del ponte San Michele, della viabilità della zona, del collegamento tra le province di Lecco e Bergamo per le relazioni sociali, economiche e produttive tra il Meratese, l’Isola Bergamasca e la Brianza orientale, va risolto” ha ribadito l’ex sindaco di Cassago.

E ha aggiunto: “La realizzazione dell’opera senza un parallelo adeguamento della rete di adduzione rischierebbe di trasferire il beneficio dell’attraversamento in un aggravamento della congestione in particolare di mezzi pesanti, dell’incidentalità, dell’inquinamento atmosferico e acustico sui Comuni circostanti. Tant’è che nel corso del dibattito pubblico è emerso che per i Comuni è necessario ricondurre la programmazione delle infrastrutture a una visione complessiva, distinguendo le esigenze del traffico locale e pendolare da quelle del traffico di attraversamento e del trasporto merci est-ovest. Quindi, ho ribadito in Aula che la soluzione del nuovo ponte deve essere accompagnata da interventi sulla rete viaria e ferroviaria capaci di garantire adeguati livelli di sicurezza, accessibilità, sostenibilità e qualità della vita delle popolazioni coinvolte”.

Nell’ordine del giorno le richieste sono state esplicitate: “Ho impegnato la Giunta regionale a inserire nel Prmt un programma unitario di interventi viabilistici connessi al nuovo ponte, prevedendo in particolare la risoluzione del nodo dell’attraversamento di Paderno d’Adda, l’eliminazione del semaforo all’incrocio di Robbiate, la soppressione del passaggio a livello di Sernovella e la creazione della variante Verderio, la soppressione dell’altro in direzione Brugarolo con prolungamento via Milano, il miglioramento dell’incrocio di via XXV Aprile, la soppressione del passaggio a livello Brugarolo/Ronco Briantino e la creazione del sottopasso viario con pista ciclabile”.

Le richieste non si esauriscono al fronte viario: “Chiedo alla Giunta di confermare la strategicità della Gronda ferroviaria Nord-est e la necessità di collocarne il tracciato fuori dai centri abitati“.

Il tutto al fine di avere un’idea organica della mobilità dell’area, che prevede anche un altro ponte a sud per la connessione viaria tra l’Isola Bergamasca e la Brianza orientale. Fragomeli auspica inoltre un coinvolgimento stabile tra i Comuni del territorio e le Province di Lecco, Bergamo e Monza Brianza nel percorso di definizione delle soluzioni infrastrutturali, assicurando un confronto istituzionale preventivo sulle ricadute territoriali delle opere.