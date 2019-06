Porto d’Adda, il console tedesco in visita al Santuario della Rocchetta

PORTO D’ADDA – ll console tedesco a Milano Claus Krumrei in visita al Santuario della Rocchetta. E’ successo nei giorni scorsi quando il custode Fiorenzo Mandelli ha aperto le porte dello splendido edificio sacro sulle rive dell’Adda per permettere una visita al console tedesco e alla moglie Uta. Mandelli li ha guidati alla scoperta della storia del luogo, prima fortezza e poi eremo per i frati Agostiniani. Non poteva mancare un riferimento al grande Leonardo, genio toscano, che qui è passato e ha preso ispirazione per la sua “Vergine delle Rocce”. La visita è proseguita lungo le conche dei canali, ideati da Leonardo e realizzati sotto l’impero Asburgico nel 1700, che consentivano una via veloce di collegamento per uomini e merci verso Milano. Gli ospiti tedeschi hanno mostrato il loro apprezzamento e la loro riconoscenza per quanto hanno potuto ammirare in una giornata di visita. La trasferta si è conclusa con un pranzo allo Stallazzo sull’alzaia della valle dell’Adda.