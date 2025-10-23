Poste Italiane: al via i lavori di ammodernamento dell’ufficio di Imbersago

L’intervento rientra nel progetto “Polis” di Poste Italiane

Migliorare accoglienza e accesso ai servizi. I lavori inizieranno martedì 28 ottobre

IMBERSAGO – L’ufficio postale di Imbersago, sito in via Castelbarco, 1, sarà interessato da interventi di ammodernamento a partire da martedì 28 ottobre, come comunica Poste Italiane, al fine di migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede rientra nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, finalizzato a rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15 mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e contribuire al superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso l’ufficio postale di Imbersago prevedono la completa ristrutturazione dei locali, con la posa di una nuova pavimentazione, l’installazione di un impianto di illuminazione a LED a basso impatto energetico, la realizzazione di una postazione relazionale ribassata con sedute, l’introduzione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni, oltre ad altri interventi finalizzati a migliorare il comfort e la qualità degli spazi.

Alla riapertura sarà inoltre possibile richiedere i certificati previdenziali e, nei prossimi mesi, accedere progressivamente anche ad altri servizi della Pubblica Amministrazione, come certificati anagrafici e di stato civile, nonché la richiesta del passaporto.

Durante l’intero periodo dei lavori, Poste Italiane garantirà ai cittadini di Imbersago la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Robbiate, situato in via Sant’Alessandro n.34, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Presso il medesimo ufficio, i cittadini di Imbersago potranno rivolgersi allo sportello dedicato per il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza e per effettuare operazioni non disponibili in modalità circolare, nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

A disposizione della clientela anche l’ufficio postale di Brivio, situato in via Terraggio n.7, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35, dove è presente un ATM Postamat attivo 24 ore su 24, e l’ufficio postale di Merate, in via della Rondinella 4/6, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 19:05 e il sabato fino alle 12:35.

La riapertura dell’ufficio postale di Imbersago è prevista per l’inizio del mese di dicembre.