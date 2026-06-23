Poste Italiane, servizi Polis: a Merate è record di richieste per il passaporto

Tra le novità introdotte con il progetto Polis il rilascio del passaporto, dei certificati previdenziali, anagrafici e di stato civile

All’ufficio postale di via Della Rondinella presente anche il locker per spedire e ritirare pacchi in autonomia

MERATE – Delle 500 istanze di passaporti gestite dagli uffici postali della provincia di Lecco ben 80 sono state portate avanti dallo sportello di Merate, rinnovato nell’ambito del progetto Polis.

E’ uno dei dati più salienti snocciolato questa mattina, martedì, durante la presentazione degli interventi promossi all’interno dell’ufficio postale di via della Rondinella grazie al progetto di creazione degli Sportelli Unici Digitali che ha coinvolto, a livello nazionale, circa 7mila uffici postali dei comuni con meno 15mila abitanti in Italia, puntando a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo in maniera agile i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini.

“Con l’attivazione del servizio passaporti anche a Merate si completa il percorso del progetto Polis avviato nel 2023. Si tratta di un servizio importante, che avvicina concretamente i cittadini alla Pubblica Amministrazione e semplifica l’accesso alle prestazioni sul territorio” ha commentato soddisfatto il sindaco Mattia Salvioni, presente insieme ad altri amministratori comunali del territorio.

Oltre alla richiesta di rilascio e rinnovo dei passaporti, in sede è disponibile anche il rilascio dei certificati previdenziali, anagrafici e di stato civile.

L’offerta dell’ufficio postale di via Rondinella si completa con il locker, già installato e operativo, che consente di spedire e ritirare pacchi in autonomia, con orari di accesso estesi. Il servizio rafforza il supporto all’e-commerce e semplifica le operazioni di spedizione e ritiro per gli utenti.

La sostenibilità è un altro asse degli interventi realizzati nella sede. L’edificio è stato dotato di un sistema di monitoraggio e gestione degli impianti che consente di ottimizzare i consumi energetici, con un risparmio medio del 15% sull’energia elettrica e del 10% sul gas. Sul tetto, inoltre, è in funzione un impianto fotovoltaico con una potenza di 23,85 kWp.

A sostegno della mobilità sostenibile, presso l’ufficio sono stati inoltre installati e allacciati tre punti di ricarica elettrica, nell’ambito del piano per la realizzazione di infrastrutture di ricarica (IDR) per veicoli elettrici nei parcheggi, privati di Poste Italiane o pubblici, situati in prossimità degli uffici postali.

Il progetto Polis comprende anche gli spazi di coworking: a Merate è stato allestito uno dei primi 250 immobili del progetto “Spazi per l’Italia”, la più grande rete di coworking del Paese. Dopo la ristrutturazione, l’immobile è stato dotato di uffici moderni e digitalizzati, postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni. Gli spazi e i servizi sono accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e comprendono, tra l’altro, 16 postazioni e una sala riunioni.

In provincia di Lecco sono 62 gli uffici postali ristrutturati grazie al progetto Polis di Poste Italiane, pari a quasi l’80% degli interventi previsti dal piano complessivo.