Premio Costruiamo il Futuro, 100mila euro per le associazioni di Lecco e Brianza: candidature entro il 18 novembre

La cerimonia di premiazione si terrà il 12 dicembre a Carate Brianza

Il bando è aperto fino al 18 novembre

LECCO – Torna anche quest’anno il Premio Costruiamo il Futuro, promosso dall’omonima Fondazione con l’obiettivo di sostenere le realtà non profit delle province di Lecco e Monza e Brianza, distribuendo almeno 100mila euro alle piccole associazioni del territorio che, attraverso il volontariato, portano avanti attività sociali, sportive, culturali, ambientali e musicali.

Il bando è aperto fino al 18 novembre e prevede contributi economici da mille a cinquemila euro, oltre alla possibilità di ricevere materiali e attrezzature utili per le attività associative. Possono partecipare associazioni e organizzazioni non profit, enti del Terzo settore e gruppi sportivi dilettantistici con sede operativa nei due territori. Per candidarsi non sono richiesti particolari requisiti: come sottolinea la Fondazione promotrice, “basta esistere”.

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, con la collaborazione di partner quali Intesa Sanpaolo, Enel, Terna, BCC Carate Treviglio e Sapio. Il bando, attivo dal 15 ottobre, è consultabile sul sito costruiamoilfuturo.it. A valutare le candidature sarà un comitato d’onore composto da rappresentanti della Fondazione, dei partner e delle istituzioni coinvolte.

Accanto ai contributi destinati alle associazioni, anche quest’anno sono previste due medaglie d’oro, una a una donna e una a un uomo, per premiare altrettanti volontari che si sono distinti per dedizione e impegno. Le candidature potranno essere segnalate direttamente dalle associazioni durante la procedura di iscrizione.

“Il Premio Costruiamo il Futuro nasce per sostenere e celebrare la straordinaria rete di volontari che lavora ogni giorno per gli altri”, spiega il presidente della Fondazione, Maurizio Lupi. Nelle 23 edizioni già realizzate nelle province di Lecco e Monza e Brianza sono stati distribuiti complessivamente oltre 1,1 milioni di euro. Lo scorso anno le associazioni partecipanti sono state quasi 400, tutte visitate dagli operatori della Fondazione. “Il nostro desiderio è dare una mano a un numero sempre maggiore di queste preziose realtà, ma abbiamo bisogno che si facciano sentire. C’è ancora tempo per iscriversi e il requisito, come sempre, è uno soltanto: basta esistere”.

La conclusione dell’edizione 2026 è in programma sabato 12 dicembre al PalaBCC di Carate Brianza, con inizio alle 14.30. Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti delle associazioni premiate. A condurre l’evento saranno Maurizio Lupi e la vicepresidente della Fondazione, Elisa Mattavelli, affiancati da diversi ospiti.