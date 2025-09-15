Prevenzione senologica, a Osnago visite gratuite per le under 45

Questa sera, lunedì, la serata di presentazione del progetto di prevenzione senologica
ll target dell’iniziativa sono le giovani donne escluse per età (under 45) dai programmi di screening regionali
OSNAGO – “Prendiamoci cura della salute del seno”: è il titolo dell’importante iniziativa di prevenzione senologica promosso a Osnago rivolto a tutte le donne under 45, ovvero quelle che per età sono escluse dalla campagna regionale di screening del tumore alla mammella.
Questa sera, lunedì 15 settembre, in sala civica si terrà la serata di presentazione del progetto, ideato da Virginio Meschi all’interno dello Spazio Famiglie 0 – 3 anni e diventato realtà grazie al coinvolgimento della dottoressa Carla Magni, osnaghese, direttrice Breast Unit Asst Lecco e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Felice Rocca.
A partire da questo mese di settembre, l’ultimo sabato di ogni mese, dalle 9 alle 12 presso l’ambulatorio comunale situato sotto la biblioteca di Osnago, sarà infatti possibile sottoporsi a visite di prevenzione senologica per le donne under 45 alla presenza della dottoressa Magni. La visita, gratuita, richiede una prenotazione da effettuarsi via mail a prevenzione.osnago@gmail.com, per le under 18 sarà necessaria l’autorizzazione dei genitori.