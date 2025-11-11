Primo premio al Forum sostenibilità 2025 per l’indirizzo chimico del Greppi

Prestigioso riconoscimento per un gruppo di alunni dell’istituto Greppi di Monticello Brianza

Il progetto Carbon Footprint ha visto coinvolti gli alunni della 5KA attuale e della ex 5KA 2024/25 insieme ai docenti dell’indirizzo

MONTICELLO BRIANZA – Studenti dell’indirizzo Chimica e Materiali dell’istituto Greppi protagonisti al “Forum Sostenibilità 2025 – Focus Giovani” organizzato dal Sole24ore lo scorso 22 ottobre a Roma.

Il loro progetto,“Carbon Footprint”, che affronta il tema della sostenibilità ambientale, calcolando l’impronta di carbonio della scuola, misurando le emissioni di gas climalteranti legate alle attività dell’organizzazione scuola espresse in termini anidride carbonica equivalente, si è infatti distinto tra i tanti lavori prodotti presentati durante la manifestazione a carattere nazionale.

Più nel dettaglio, l’iniziativa, avviata nel 2023/24 e tuttora in corso, ha visto protagonisti studenti del quarto e quinto anno, anche attraverso attività svoltesi in orario extrascolastico. La docente di Chimica, prof.ssa Laura Sironi, in qualità di referente del progetto, ha saputo orientare e sostenere i ragazzi, accompagnandoli con professionalità e passione.

“Questo riconoscimento non solo celebra il talento e la dedizione degli studenti, ma evidenzia anche la qualità dell’insegnamento e dell’orientamento ricevuto – afferma la prof.ssa Sironi -. L’evento di Roma ha infatti rappresentato un momento di ascolto e dialogo su come costruire un domani più giusto, equo e rispettoso del pianeta. Un’esperienza formativa per valorizzare l’impegno degli istituti che si distinguono in ambito ambientale, sociale ed economico, dimostrandosi in grado di integrare sostenibilità e didattica”.

Grande soddisfazione da parte del dirigente scolastico, Dario Maria Crippa, per il prezioso riconoscimento, che conferma l’impegno di qualità che gli alunni dell’indirizzo chimico dedicano alle problematiche concrete della nostra società: “Partecipare attivamente come scuola della Regione Lombardia all’evento Forum Sostenibilità 2025 – Focus Giovani a Roma non capita tutti i giorni – le sue parole -. Esprimo un sentito ringraziamento agli alunni coinvolti, della 5KA attuale e della ex 5KA 2024/25, e ai docenti dell’indirizzo che li hanno seguiti e supportati nell’affascinante progetto Carbon Footprint. Un risultato importante che dimostra l’ottima preparazione che è in grado di fornire l’indirizzo Chimico dell’Istituto Greppi e che è possibile conoscere durante gli Open Day previsti per le seguenti date: 22/11, 11/12 e 13/12”.

Il dirigente rinnova dunque l’invito a tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado interessati a consultare il sito https://istitutogreppi.edu.it e a iscriversi alle diverse iniziative proposte.

Da evidenziare che il premio ottenuto a Roma arriva dopo aver già conseguito il 1° premio territoriale del concorso di Unioncamere e delle Camere di Commercio “Storie di alternanza e competenze” per l’anno 2024.