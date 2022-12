Problema riscaldamento. La Provincia incontrerà gli studenti dell’Istituto Greppi di Monticello

In visita la Presidente Hofmann e il consigliere Mastroberardino

MONTICELLO – Nella mattinata di mercoledì 21 dicembre la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Fabio Pio Mastroberardino si recheranno all’Istituto Greppi di Monticello Brianza per incontrare gli studenti in merito alle problematiche sul riscaldamento, a seguito del fermo caldaie avvenuto mercoledì 14 dicembre.

“Siamo consapevoli del disagio subìto dagli studenti e ci scusiamo per quanto accaduto lo scorso mercoledì, che ha portato i ragazzi a organizzare la manifestazione di ieri. I nostri uffici si sono subito attivati, insieme alla ditta appaltatrice, per risolvere il problema nel minor tempo possibile, ripristinando la temperatura nel giro di poche ore. L’incontro di mercoledì prossimo servirà ad ascoltare la esigenze e le richieste degli studenti e ad aggiornarli in merito alla situazione dell’edificio scolastico che li ospita“.

A causare l’azionamento del blocco di sicurezza della valvola del gas esterna alla centrale termica, avvenuto intorno alle 4 del mattino e che ha interessato solo alcune classi dell’istituto, un abbassamento di tensione Il tecnico della ditta appaltatrice della gestione del calore dell’edificio scolastico è intervenuto alle 6.30 riarmando manualmente la valvole: le caldaie sono ripartite e la temperatura interna della scuola si è normalizzata intorno alle 9.30, il tempo minimo necessario per riportare gli ambienti alla temperatura di 19,2°, prevista dalla normativa.

Come da disposizioni della Provincia di Lecco, al fine di poter garantire un servizio migliore, le caldaie di notte non sono spente, ma in riduzione di temperatura, un’accortezza che ha permesso di attenuare l’impatto del blocco e contenere al minimo i tempi di ripristino della temperatura.