Profonda crepa sulla facciata posteriore del Pronto Soccorso: Vvf all’ospedale di Merate

L’allarme è scattato questo pomeriggio poco dopo le 17
La crepa si è aperta sulla facciata posta sul retro del padiglione che ospita il blocco C, quello del Pronto Soccorso
MERATE – Una lunga e profonda crepa si è aperta sulla facciata posteriore del blocco C dell’ospedale San Leopoldo Mandic, quello che ospita il Pronto Soccorso, struttura interessate in queste settimana a un corposo intervento di riqualificazione.
A dare l’allarme nel pomeriggio di oggi, sabato 18 luglio, sembrerebbe sia stato un infermiere in servizio che, andato in magazzino a recuperare dei materiali, avrebbe sentito un forte rumore proveniente dall’esterno accorgendosi poi dello squarcio profondo aperto sul muro.
Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco per verificare la situazione. Da una prima analisi sembrerebbe che lo scoppio dell’intonaco possa essere riconducibile a problemi di infiltrazione, acuiti con le ultime bombe d’acqua che si sono abbattute sul territorio del Meratese.
A preoccupare è la presenza della rete dei gas medicali presenti sulla facciata dell’edificio che dovrà essere messa in sicurezza al più presto, molto probabilmente tramite un intervento di puntellamento.
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