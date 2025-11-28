Progetto Osnago, gazebo e installazione in memoria dei bambini vittime della guerra

Dal 29 novembre fino a Natale, ogni sabato pomeriggio, un momento di riflessione sulle guerre e sui più piccoli
OSNAGO – “Saremo in piazza Vittorio Emanuele con un gazebo informativo e un’installazione dedicata alla memoria dei bambini vittime delle purtroppo attuali guerre, a partire dal conflitto attualmente sospeso, ma non concluso, a Gaza, sabato 29 novembre dalle 15 alle 18″ queste le parole dei coordinatori di Progetto Osnago.
Il 29 novembre è stato dichiarato dall’ONU “Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese”. La data ricorda l’adozione, da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Risoluzione 181 (II) del 1947, che proponeva la partizione della Palestina in due Stati, uno ebraico e uno arabo, con Gerusalemme sotto regime internazionale.
“Saremo in piazza ogni sabato pomeriggio, dalle 17 alle 18, con il gazebo fino a Natale, per ricordare che la guerra purtroppo è ancora presente in molti luoghi del mondo: a Gaza (ma anche nella Cisgiordania occupata il conflitto persiste in forma strisciante), in Ucraina, in Sudan, in Yemen, in Mali, in Congo, in Somalia e in numerosi altri Paesi” concludono i coordinatori.