Protezione civile: monitoraggio dei torrenti grazie ai volontari del Coordinamento Brianza Meratese

In campo domenica scorsa ben 65 volontari di protezione civile appartenenti a diversi gruppi del Meratese

Fotografati e georeferenziati vari dissesti spondali o problematiche dei torrenti Molgora, Curone, Molgoretta e Lavandaio

MERATE – Ben 65 volontari di Protezione Civile hanno partecipato domenica scorsa all’esercitazione di monitoraggio dei corsi d’acqua del Meratese organizzato dal Coordinamento Volontariato di Protezione Civile Brianza Meratese, raggruppamento di “mutuo soccorso” che ha tra le finalità anche la formazione dei volontari afferenti a diversi gruppi di Protezione Civile operanti nel meratese.

Formato dai gruppi intercomunali del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone e dell’Unione della Valletta Brianza, dai gruppi comunali di Merate e Verderio, dall’associazione di Protezione Civile di Lomagna, dai “I Falchi” di Osnago e dall’Avaib (associazione Volontari Antincendi Boschivi) di Olgiate Molgora, il gruppo, che si riunisce a cadenza mensile, ha allestito la base operativa e il centro di coordinamento radio presso la sede della Protezione Civile di Merate.

Da qui sono partite dodici squadre di volontari che hanno percorso a piedi diversi corsi d’acqua del meratese fotografando e georeferenziando vari dissesti spondali o problematiche legate alla presenza di tronchi o dighe di materiale vario in alveo, in costante collegamento radio con la sala operativa.

I sopralluoghi hanno interessato diversi tratti dei torrenti: il Molgora dal centro abitato di Perego e dalla Strada Regionale 342 fino al confine con la provincia di Monza e Brianza nei comuni di La Valletta Brianza, Olgiate Molgora, Merate, Cernusco Lombardone e Osnago; il Curone dalla località Molinazzo di Cernusco fino alla confluenza nel torrente Molgoretta, nei comuni di Cernusco, Montevecchia e Osnago; il Molgoretta, dal confine comunale con il Comune di Missaglia fino al depuratore di Lomagna nei comuni di Osnago e Lomagna; il Lavandaia dal confine con il Comune di Missaglia fino alla confluenza nel Molgoretta in Comune di Lomagna.

Tutte le informazioni saranno ora organizzate in apposite schede che saranno trasmesse agli enti di competenza e che saranno utilizzate come base per prossimi interventi di prevenzione che saranno organizzati dal “Coordinamento Brianza Meratese”.

“Tutte le operazioni sono state effettuate in tempi rapidi e con successo, è stata l’ennesima

occasione per dimostrare che, come si dice, “L’unione fa la forza” – ha commentato il segretario pro-tempore del Coordinamento Brianza Meratese Carlo Acquati, coordinatore della Protezione Civile di Verderio.