“Quale energia per il futuro?”: al via con Legambiente Merate un ciclo di conferenze

Le serate, a ingresso libero, si terranno in sala civica

Quattro gli incontri previsti per trattare, con esperti, questioni specifiche e complementari fra loro legate al mondo dell’energia

MERATE – Quattro conferenze, promosse dal circolo Legambiente L’Ortica, per parlare di produzione e distribuzione di energia.

“Con questo ciclo di incontri per fare chiarezza su quello che sta succedendo e su dove stiamo andando, a livello globale, nazionale, ma anche locale interrogandoci su “Quale energia per il futuro?”. Le conferenze si svolgeranno nella sala civica del comune di Merate, con cadenza settimanale, a partire dal 17 settembre. Ogni incontro tratterà questioni specifiche e complementari fra loro legate al mondo dell’energia, grazie anche all’aiuto

di esperti di rilevanza locale e nazionale” fanno sapere dal sodalizio guidato da Stefano Casati.

Si comincia giovedì 17 settembre con “Le energie del mondo”: a Gianluca Ruggeri, presidente di èNostra e ricercatore all’università dell’Insubria, toccherà il compito di parlare delle questioni energetiche attuali analizzando se la transizione energetica sia davvero in corso, partendo dal suo ultimo libro intitolato “Le energie del mondo”.

Mercoledì 23 settembre Vittorio Cogliati Dezza, presidente Legambiente fra il 2007 ed il 2015, membro del Coordinamento del Forum Disugualianze e Diversità, presenterà invece il suo ultimo libro “Clima ingiusto. Il welfare per un patto eco-sociale” rimarcando come la crisi climatica imponga una transizione energetica rapida e radicale, senza però aumentare le diseguaglianze economiche.

Si parlerà invece di Cer, ovvero di comunità energetica, giovedì 1° ottobre: la serata vedrà la partecipazione dei referenti della Fondazione Sinergia che opera nel territorio con la Cer del Meratese. E’ previsto anche l’intervento della Pro Loco che ha allestito, grazie al consigliere Andrea Simonetti, la casetta green all’interno del parchetto del centro anziani Teodolinda di piazza don Minzoni.

Ultimo incontro infine lunedì 7 ottobre con Giulia Taromboli, ricercatrice e dottoranda nel gruppo di ricerca Sistemi Elettrici per l’Energia del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, su “Le sfide della decarbonizzazione della rete elettrica”: si parlerà di come la diffusione delle rinnovabili non programmabili stia stravolgendo i paradigmi di come è sempre stata gestita la produzione, la distribuzione ed il consumo dell’elettricità.