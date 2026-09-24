Quattro sindaci scrivono al ministro Salvini: “Venga a vedere l’impatto che il nuovo ponte di Paderno avrà sul territorio”

L’invito, via lettera, al Ministro Salvini a un sopralluogo sul territorio per capire dove verrebbe realizzato il nuovo ponte
Nuova mossa dei sindaci di Paderno, Robbiate, Imbersago e Verderio sulla vicenda del nuovo collegamento a scavalco sull’Adda
PADERNO D’ADDA – Un invito formale a visitare il territorio per comprendere, dal vivo, l’impatto che il nuovo ponte a scavalco sull’Adda potrebbe avere sulla zona sia dal punto di vista paesaggistico che infrastrutturale. E’ quanto hanno avanzato i sindaci di Paderno, Robbiate, Imbersago e Verderio in una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.
“La vogliamo invitare a tornare per una visita in questi luoghi, per poter osservare direttamente il contesto nel quale è prevista la realizzazione della nuova infrastruttura. Le anticipiamo, in allegato, la lettera con la quale 43 Sindaci del territorio hanno già espresso le proprie forti preoccupazioni rispetto all’intervento”.
Carte e documenti a cui i primi cittadini vorrebbero aggiungere una visione reale, dal vivo, per toccare con mano dove il nuovo viadotto andrebbe a inserirsi: “Riteniamo che, accanto alle relazioni, alle planimetrie e alla documentazione tecnica, sia importante poter vedere dal vivo il contesto e comprendere concretamente quale impatto una nuova opera di queste dimensioni potrebbe determinare su un punto del paesaggio lombardo e italiano tanto delicato e riconoscibile, ma anche sulla viabilità locale, sul traffico di attraversamento e sulla circolazione all’interno dei paesi, già oggi sottoposta a forti pressioni”.
I quattro sindaci vanno con la memoria a un incontro, avvenuto nel 2024, in cui, oltre alla conferma del progetto di affiancare un nuovo ponte all’attuale e la connessa rinuncia alla candidatura del San Michele a patrimonio dell’Umanità UNESCO, vi fu la richiesta, proprio di Salvini, rivolta a RFI e Regione, di prestare attenzione all’impatto della nuova opera sulla viabilità e sul tessuto urbano dei paesi coinvolti.
“La nostra preoccupazione e contrarietà non riguardano la specifica proposta, che non conosciamo, ma il perimetro entro il quale ai progettisti è stato chiesto di
elaborarla” ribadiscono Torchio, Magni, Vergani e Villa, ricordando come le amministrazioni comunali si siano già mosse per esprimere osservazioni e criticità già durante il dibattito pubblico, senza però ricevere un adeguato riscontro nella definizione del concorso di progettazione.
“Per questa ragione crediamo che una Sua visita possa avere oggi un significato particolarmente importante: consentirLe di conoscere direttamente il territorio prima che venga assunta una decisione destinata a modificarlo profondamente e a degradare la vita dei nostri comuni e, soprattutto, di comprendere sul posto le ragioni delle preoccupazioni espresse da così tante amministrazioni locali”.
Da qui l’invito per un sopralluogo per mostrare direttamente quali potrebbero essere gli effetti dell’intervento sul paesaggio, sull’equilibrio ambientale e sulla salute del territorio.
Di seguito la lettera integrale
Gentile Signor Ministro,
le scriviamo nelle ore in cui, come ogni anno in questi giorni, Lei è a Pontida, a pochi chilometri dai nostri Comuni. Anche per questo, siamo sicuri che Lei conosca questo territorio, il valore paesaggistico che la valle dell’Adda ha in questo tratto e le difficoltà che ne caratterizzano l’attraversamento viario, oggi aggravate dalla lunga chiusura del ponte di Brivio-Cisano Bergamasco per riqualificazione.
Lei sa anche che RFI, in attuazione a quanto previsto nel Contratto di Programma 2022-2026 con il Suo Ministero, sta progettando un nuovo ponte tra Paderno d’Adda e Calusco, in sostituzione funzionale dello storico San Michele.
Con questa lettera vogliamo invitarla a tornare per una visita in questi luoghi, per poter osservare direttamente il contesto nel quale è prevista la realizzazione della nuova infrastruttura.
Le anticipiamo, in allegato, la lettera con la quale 43 Sindaci del territorio hanno già espresso le proprie forti preoccupazioni rispetto all’intervento. Riteniamo tuttavia che, accanto alle relazioni, alle planimetrie e alla documentazione tecnica, sia importante poter vedere dal vivo il contesto e comprendere concretamente quale impatto una nuova opera di queste dimensioni potrebbe determinare su un punto del paesaggio lombardo e italiano tanto delicato e riconoscibile, ma anche sulla viabilità locale, sul traffico di attraversamento e sulla circolazione all’interno dei paesi, già oggi sottoposta a forti pressioni. Il Ponte San Michele, la forra dell’Adda, il Naviglio di Paderno e il sistema storico delle
infrastrutture che accompagna il fiume costituiscono infatti un insieme paesaggistico, storico e culturale inscindibile. È proprio la relazione tra questi elementi a rendere particolarmente delicato ogni nuovo intervento.
Nel 2024 ebbe occasione di affrontare il tema del nuovo ponte in un incontro dedicato. Ne
avemmo come esito la conferma del progetto di affiancare un nuovo ponte all’attuale e il grave danno della connessa rinuncia alla candidatura del San Michele a patrimonio dell’Umanità UNESCO. In quella sede vi fu, però, anche la Sua richiesta a RFI e Regione di prestare attenzione all’impatto della nuova opera sulla viabilità e sul tessuto urbano dei nostri paesi.
La fase di presentazione delle idee progettuali per il nuovo ponte si è da poco conclusa e sono ora disponibili le proposte presentate, tra le quali dovrà essere individuata quella da assumere come soluzione da perseguire. La nostra preoccupazione e contrarietà non riguarda la specifica proposta, che non conosciamo, ma il perimetro entro il quale ai progettisti è stato chiesto di elaborarla.
Su questo punto le amministrazioni locali hanno espresso osservazioni e criticità già durante il dibattito pubblico e le hanno successivamente ribadite, chiedendo che venissero prese in considerazione alternative e condizioni maggiormente rispettose del territorio. Osservazioni che, tuttavia, non hanno trovato adeguato riscontro nella definizione del concorso di progettazione.
Per questa ragione crediamo che una Sua visita possa avere oggi un significato particolarmente importante: consentirLe di conoscere direttamente il territorio prima che venga assunta una decisione destinata a modificarlo profondamente e a degradare la vita dei nostri comuni e, soprattutto, di comprendere sul posto le ragioni delle preoccupazioni espresse da così tante amministrazioni locali.
Saremmo pertanto lieti di poterLa accogliere a Paderno d’Adda e di accompagnarLa in un breve sopralluogo, mostrandole direttamente quali potrebbero essere gli effetti dell’intervento sul paesaggio, sull’equilibrio ambientale e sulla salute del territorio. All’incontro saranno naturalmente coinvolti tutti i Sindaci firmatari della lettera.
Con l’auspicio che possa accogliere il nostro invito, Le porgiamo i nostri più distinti saluti.
Il Sindaco di Paderno d’Adda
Gianpaolo Torchio
Il Sindaco di Verderio
Danillo Villa
Il Sindaco di Robbiate
Marco Magni
Il Sindaco di Imbersago
Fabio Vergani
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