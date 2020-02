“Questo non è amore”: banchetto informativo con Questura e Altra metà del cielo

Nel giorno di San Valentino, l’iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza di genere

Agenti della Questura e volontarie de L’altra metà del cielo presenti questa mattina nella hall dell’ospedale

MERATE – Un banchetto informativo nella hall dell’ospedale Manzoni per sensibilizzare i cittadini sul tema della violenza di genere e mettere in luce la disponibilità delle forze dell’ordine e delle associazioni del territorio per aiutare chiunque versi in una situazione di disagio. La Questura e l’associazione L’altra metà del cielo hanno scelto volutamente il giorno di San Valentino per promuovere un’iniziativa di sensibilizzazione sul fenomeno, purtroppo in crescita, della violenza di genere.

Chiaro il messaggio lanciato, a partire da quello stampato con caratteri di colore rosso nell’opuscolo edito dal Ministero dell’Interno: “Questo non è amore” seguito da tanti esempi di comportamenti, dagli sms ossessivi alle minacce, passando per spinte, schiaffi, offese e umiliazioni, subiti ancora troppe volte in silenzio. Opuscoli in cui sono riportati anche dati per ritrarre meglio un fenomeno in cui, ad esempio, nell’82% delle situazioni chi ha violenza su una donna non bussa alla porta ma ha le chiavi di casa. L’ex partner è indicato dalla vittima nel 60% dei casi come presunto autore degli atti persecutori. Focus anche sulla nuova legge 69, il cosiddetto Codice Rosso, normativa oggetto, tra l’altro, di un corposo approfondimento durante il convegno promosso qualche mese fa a Cernusco.

Non è la prima volta che gli agenti della questura, guidati da Filippo Guglielmino, scendono in campo mettendosi a disposizione dei cittadini. Era già successo il 25 novembre nella hall dell’ospedale Manzoni di Lecco in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne mentre due anni fa, in occasione della festa della donna, era stata promossa un’iniziativa in piazza Prinetti.