Raccolta rifiuti: anche a Imbersago arriva il sacco rosso

Dal 3 giugno verrà introdotto il sacco rosso per la raccolta dei rifiuti indifferenziati

Attivato da oggi, lunedì, il distributore automatico dei sacchi rossi e viola vicino alla casetta dell’acqua

IMBERSAGO – Anche a Imbersago arriva il sacco rosso. Dal 3 giugno verrà attivato il nuovo modello di raccolta differenziata basato sulla “misurazione puntuale” dei rifiuti non riciclabili (quelli attualmente conferiti attraverso il sacco trasparente) prodotti da ciascuna famiglia e da ciascuna attività.

Una novità già introdotta in molti Comuni della provincia di Lecco che ora si allarga anche alla piccola comunità brianzola con l’obiettivo di riuscire a differenziare sempre di più, riducendo al minimo i rifiuti indifferenziati, da conferire cioè nel sacco rosso.

Sottolineando come l’introduzione del sacco rosso non comporterà alcuna modifica rispetto alle modalità di raccolta attualmente in vigore (se non appunto quella legata al sacchetto da utilizzare), il sindaco Fabio Vergani ha diffuso alla cittadinanza una lettera per illustrare il cambiamento in atto. Nel testo si spiega che “col nuovo sistema verrà conteggiato a fini statistici, il numero di sacchi ritirati nel corso dell’anno da ogni utenza così da permettere sia di ottimizzare e razionalizzare i servizi di raccolta, sia di incrementare ulteriormente le nostre percentuali di raccolta differenziata e riciclo. Il nuovo “sacco rosso” per il conferimento dei rifiuti indifferenziati non riciclabili, è infatti dotato di un codice identificativo associato alla singola utenza”.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale si è occupata della consegna manuale dei sacchi a famiglie e imprese mentre da oggi, lunedì 26 maggio, è attivo il nuovo distributore autonomatico dei sacchi in via Mattei, vicino alla casetta dell’acqua. Stamattina, un operatore di Siela sarà a disposizione dei cittadini per spiegare l’utilizzo del distributore automatico dei sacchi, rossi e viola.

In caso invece di necessità di sacchi azzurri per i pannolini, bisognerà invece rivolgersi direttamente in Comune, compilando un modulo ad hoc.

Tutte le utenze non domestiche che non hanno ancora ritirato i nuovi sacchi rossi e viola dovranno invece rivolgersi all’Ufficio tecnico comunale, nei giorni e orari di apertura, che rilascerà una tessera o codice QR.

Nella lettera Vergani ha ribadito che l’introduzione del sacco rosso non comporterà alcuna modifica alla routine della raccolta rifiuti: “Rispetto ad oggi non saranno modificate né le frequenze di raccolta, né le modalità di conferimento del sacco. Così come avveniva per il sacco trasparente, anche il nuovo sacco rosso non dovrà contenere nessun rifiuto riciclabile (come ad esempio bottiglie e flaconi in plastica, lattine, vetro, contenitori in tetrapak, scarti di cucina, cartoncino, pile, elettrodomestici, ecc.)”.

Il primo cittadino ha posto anche l’accento sull’importanza di effettuare una buona raccolta differenziata per poter cogliere i benefici di questo nuovo modello: “E’ importante conferire il sacco rosso solo quando è pieno. Differenziando al massimo e in modo corretto, il sacco si riempirà più lentamente e potrà essere esposto per il ritiro con minore frequenza. Siamo convinti che questa innovazione porterà importanti benefici ambientali al nostro territorio e confi diamo nella vostra indispensabile collaborazione per la buona riuscita del progetto”.