Raccolta rifiuti, possibili ritardi tra il 18 e il 23 luglio in nove Comuni

A causa della manutenzione della linea ferroviaria il passaggio a livello sarà chiuso di notte costringendo i mezzi adibiti alla raccolta a posticipare la partenza
LECCO – Possibili disagi per il servizio di raccolta dei rifiuti in diversi Comuni del territorio tra il 18 e il 23 luglio. A comunicarlo è Silea, che informa i cittadini della possibile presenza di ritardi o rallentamenti nello svolgimento del servizio.
I Comuni interessati sono Airuno, Brivio, Calolziocorte, Caprino Bergamasco, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Vercurago e Villa d’Adda.
Alla base dei possibili disservizi vi sono i lavori di manutenzione della linea ferroviaria che comporteranno la chiusura notturna del passaggio a livello situato nelle vicinanze della sede operativa Silea di via San Rocco, a Calolziocorte. Il provvedimento prevede il divieto di transito dalle 20.30 alle 6.00, costringendo i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti a posticipare la partenza e determinando possibili ritardi nell’esecuzione dei servizi.
“Silea si scusa con i cittadini per gli eventuali disagi che potrebbero verificarsi durante il periodo dei lavori e ringrazia la popolazione per la collaborazione e la comprensione” si legge nella nota diffusa in giornata dalla società.
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