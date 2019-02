Sabato 2 marzo in piazza Vittorio Emanuele

L’iniziativa ha il supporto di Conad

OSNAGO – Pasta, riso, farina, caffè, biscotti, zucchero, pelati, tonno, olio, dadi, latte e più in generale tutti i prodotti a lunga conservazione. Sabato 2 marzo i volontari di Adotta una famiglia, il progetto promosso da Comune e Parrocchia per trasformare Osnago in un paese che si aiuta, saranno in piazza Vittorio Emanuele per la consueta raccolta alimentare mensile a favore delle famiglie osnaghesi in difficoltà. L’iniziativa è nata nel 2011 e si è di anno in anno ampliata andando a coinvolgere sempre più associazioni e persone.

L’aiuto alle famiglie di Osnago

Grazie a questo progetto sono state aiutate decine di famiglie, la maggior parte delle quali con minori, in difficoltà economica fornendo loro un aiuto concreto. Quanto raccolto in piazza ogni mese dai volontari viene poi integrato da quanto fornito dal Banco alimentare e dall’Unione europea. Gli alimenti vengono invece consegnati due volte al mese alle famiglie in difficoltà individuate da una commissione ad hoc formata da rappresentanti di Comune e Parrocchia.

I prossimi appuntamenti

Già fissati i prossimi appuntamenti con la raccolta viveri, ovvero sabato 6 aprile sabato 4 maggio, sabato 1° giugno e sabato 6 luglio. L’iniziativa vede coinvolto anche il punto vendita Conad di Osnago. Qui infatti è iniziata la raccolta dei punti a favore di Adotta una Famiglia. I clienti possono infatti cumulare punti sulla normale tessera personale e in fase di scelta del regalo donare in tutto o in parte i punti al progetto oppure chiedere al personale alla cassa di donare direttamente i punti della spesa ad Adotta una famiglia.