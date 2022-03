Raccolte per l’Ucraina: il grazie di “Brivio che dona” per la solidarietà mostrata

BRIVIO – Bancali pieni di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e medicine. E’ stato consegnato nei giorni scorsi ai volontari dell’associazione Cassago chiama Chernobyl l’ultimo carico di alimenti e di generi di prima necessità raccolto grazie alle raccolte messe in campo dal gruppo Brivio che dona.

Iniziative che hanno mostrato, ancora una volta, il volto solidale di Brivio e la capacità di fare squadra tra le diverse persone coinvolte. “Vogliamo ringraziare tutti coloro i quali hanno partecipato e contribuito a questa raccolta – fanno sapere i referenti di Brivio che dona – . Ringraziamo in modo particolare Milena Panzeri che ha fatto da “tutor” allo smistamento merci a Rovagnate a favore dell’Associazione “Cassago chiama Chernobyl Onlus” che ha coordinato alla perfezione i ritiri della merce raccolta e il parroco don Emilio Colombo che ha messo a disposizione il sagrato della chiesa di San Leonardo. Grazie anche alle altre associazioni che hanno voluto collaborare con noi: gli “Amici di Aizurro”, sempre pronti e disponibili per aiutare chi ne ha bisogno e l’associazione “Culturale Nostra Signora della Neve” di Foppaluera che ha fornito una ingente quantità di farmaci da banco da mandare in Ucraina. Un grazie, infine, a Luigi Bonacina per il supporto datoci e al canile di Merate per il cibo donato per gli amici a quattro zampe”.