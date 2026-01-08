Raccolti 2.690 euro in memoria di Dina Vergottini per l’Hospice “Il Nespolo”

Risultato molto importante per la mobilitazione solidale promossa dall’Unione Donne in Italia

La somma è stata destinata al progetto “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”, dedicato al rinnovo degli infissi della struttura

AIRUNO – Si è conclusa con un risultato molto importante la mobilitazione solidale promossa dall’Unione Donne in Italia (UDI) di Lecco per ricordare Dina Vergottini. La generosità di amici, sostenitori e compagne ha permesso di raccogliere 2.690 euro, una cifra significativa che testimonia l’impatto profondo lasciato dall’attivista nel cuore della comunità.

La somma è stata destinata al progetto “Un’altra luce, lo stesso orizzonte”, dedicato al rinnovo degli infissi dell’Hospice Il Nespolo di Airuno. Un intervento concreto per migliorare il comfort di un luogo che ha ospitato Dina nel suo ultimo tratto di strada.

L’UDI sezione di Lecco esprime la più profonda gratitudine a tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa e all’Associazione Fabio Sassi ODV per la preziosa collaborazione nella gestione della raccolta e, soprattutto, per l’opera insostituibile che svolge quotidianamente.

“Vogliamo ringraziare di cuore tutto il personale e i volontari del Nespolo – dichiarano le rappresentanti dell’UDI -. Il loro lavoro nelle cure palliative non è solo assistenza medica, ma una missione di umanità e dignità. Grazie alla loro dedizione, i pazienti e le famiglie trovano supporto in momenti di estrema fragilità. Grazie alla raccolta fondi promossa in memoria di Dina Vergottini è stato possibile contribuire al miglioramento di una struttura che è un fiore all’occhiello del nostro territorio e questo ci rende orgogliose. Il raggiungimento di questo obiettivo economico rappresenta per noi donne dell’UDI il modo più coerente per onorare Dina: trasformare la memoria individuale in un beneficio collettivo. In un anno fondamentale come quello dell’80° dell’associazione, questo gesto riafferma i valori di cura, giustizia sociale e vicinanza che hanno guidato l’intera vita della nostra cara Dina”.