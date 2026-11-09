Regolamento edilizio, dalla Consulta Territorio suggerimenti per una Lomagna più attenta al territorio

La riunione della Consulta Territorio si è tenuta giovedì sera

Dal rimboschimento allo Sportello Europa: le proposte della Consulta per il nuovo regolamento edilizio

LOMAGNA – Un maggior coinvolgimento dei cittadini, l’attenzione al rimboschimento, la sensibilizzazione sulla circolazione degli animali di piccola e media taglia e la creazione di uno Sportello Europa. Sono solo alcuni dei suggerimenti al nuovo regolamento edilizio emersi giovedì sera, 5 novembre, durante la riunione della Consulta Territorio.

La serata, promossa per analizzare il documento appena adottato dall’amministrazione comunale, ha visto la presenza degli assessori Lara Panariti e Lino Lalli (vice sindaco) e della presidente Susanna Dellepiane: il lavoro, proseguito fino a tarda ora, si è focalizzato sull’analisi di alcune parti poco chiare, correggendo alcune imperfezioni di carattere formale presenti nel testo.

Il nuovo regolamento pone l’accento su decoro e beni comuni, nella consapevolezza che anche una comunità piccola debba darsi una visione per gli anni a venire. In questo senso vanno anche intesi i suggerimenti arrivati dalla consulta, a partire da un maggior coinvolgimento dei cittadini nelle iniziative del Comune, valutando la possibilità di inserire la Presidente della Consulta nella Commissione esaminatrice per concorsi urbanistici messi in atto dal Comune.

“Si è proposta una modifica più stringente sull’impatto di recinzioni e cancellate sulla sicurezza e visibilità stradale anche tramite l’intervento della Polizia Locale – fanno sapere i referenti della consulta Territorio -. Non si è trascurata la libera circolazione di animali di piccola e media taglia, che è stata oggetto di sensibilizzazione. Infatti è stato previsto che i loro movimenti nelle aree agricole non debbano essere limitati dalle possibili “barriere architettoniche” fatte dall’uomo. Ed è stata dettagliatamente disciplinata l’opera di rimboschimento per la piante alberate che dovessero essere espiantate nelle nuove costruzioni. Con un preciso obbligo per il costruttore di reimpiantarle in parchi pubblici ovvero dove indicato dall’ufficio tecnico comunale. Pena un’assorbimento delle caparre nelle casse comunali”.

Attenzione è stata posta anche alle nuove costruzioni, prevedendo di inserire appositi spazi comuni per il parcheggio di biciclette e motocicli in ragione delle nuove metrature abitative. Non solo: ma si è voluto disciplinare le strade e gli spazi privati evitando quelle commistioni che potrebbero dare spazio a dubbi e usi impropri da parte di soggetti estranei alle proprietà.

Da ultimo, ma non di meno importanza, la proposta di creazione dello Sportello Europa per la consultazione delle piattaforme di Regione Lombardia e dell’Unione Europea per l’individuazione di bandi relativi a risorse economiche da impiegare nella realizzazione di progetti sul territorio comunale.

“L’idea potrebbe essere quello di farlo gestire da giovani laureati o laureandi in lingue o discipline economiche, valorizzando la Lomagna del futuro”.

Dopo l’articolata analisi della consulta Territorio, il nuovo regolamento verrà portato in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva e l’entrata in vigore a partire dal prossimo anno.