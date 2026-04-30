Relazioni tossiche e stereotipi di genere: due incontri con Fondo Giulia Pozzebon e DietroLaLavagna

Primo appuntamento il 10 maggio a Osnago, secondo il 15 maggio a Merate

Focus su identità e stereotipi di genere con un’attenzione particolare al maschile

MERATE – Relazioni tossiche, violenza psicologica e stereotipi di genere: sono gli argomenti al centro dei due appuntamenti organizzati dal Fondo Giulia Pozzebon in collaborazione con l’associazione DietroLaLavagna con l’obiettivo di aprire uno spazio di riflessione collettiva su tematiche molto attuali, ponendo l’accento, in particolar modo, sul ruolo del maschile nella nostra società.

Il primo appuntamento è in programma il 10 maggio alle 20.45 allo Spazio Fabrizio De Andrè a Osnago con la performance teatrale “La (non) guida alle relazioni tossiche”: in scena gli attori Elena Dell’Oro, Rosandrea Corapi e Matteo Irmici della compagnia teatrale Tramm con uno spettacolo, diretto da Stefano De Capitani, che esplora le dinamiche umane attraverso corpo e voce.

Il 15 maggio sarà invece la volta della conferenza seguita dal dibattito intitolata “Cosa vuol dire fare l’uomo?”: un viaggio, guidato dall’associazione Mica Macho, negli stereotipi maschili per svelare la gabbia dei ruoli di genere. La serata, con inizio alle 20.45, invita a immaginare un maschile diverso, superando quei modelli che impongono forza e chiusura emotiva — spesso alla base di comportamenti violenti e discriminanti.

Per informazioni e contatti: info@dietrolalavagna.it