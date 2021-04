Riccardo Mauri di Lomagna è il nuovo sindaco del consiglio sovracomunale dei ragazzi

La riunione del Consiglio sovracomunale, che riunisce Lomagna, Osnago, Cernusco e Montevecchia, si è tenuta venerdì

A vincere la proposta di Riccardo di potenziare le attrezzature digitali di ciascun plesso dell’Istituto comprensivo

LOMAGNA – E’ Riccardo Mauri di Lomagna il nuovo sindaco del Consiglio sovracomunale dei ragazzi. La proclamazione è avvenuta venerdì scorso a seguito della prima convocazione dell’assemblea che riunisce i rappresentanti degli studenti di quarta e quinta elementare delle scuole di Cernusco, Osnago, Lomagna e Montevecchia e di quelli della scuola media Verga (che riunisce gli alunni degli stessi quattro Comuni).

Convocato per forze di cose sula piattaforma digitale Meet, l’incontro è stato fortemente voluto per dare continuità, nonostante tutte le limitazioni e restrizioni dovute all’epidemia da Covid 19, all’iniziativa del consiglio sovracomunale dei ragazzi, ritenuto fiore all’occhiello dell’istituto comprensivo con sede a Moscoro.

“E’ da esperienze come questa che si impara a essere cittadini partecipi e responsabili” ha esordito la dirigente scolastica Francesca Anna Maria Alesci mentre Cristina Citterio, sindaca di Lomagna, ha ribadito l’importanza dell’appuntamento come momento in cui “vedere cosa c’è da migliorare ma anche le cose positive di cui possiamo godere”. “Una scuola di democrazia” le ha fatto eco Alvaro Pelà, vice sindaco di Cernusco mentre i sindaci di Osnago e Montevecchia Paolo Brivio e Franco Carminati hanno portato i loro saluti prima di dare la parola ai loro assessori Tullia Ascari e Edoardo Sala.

La riunione ha visto in cabina di regia l’assessore all’Istruzione di Lomagna Elena Gandolfi, a cui è spettato il compito di dettare l’agenda del consiglio sovracomunale. Dopo la presentazione dei 24 consiglieri presenti, si è passati a raccogliere le candidature a sindaco dei ragazzi.

Otto gli studenti che si sono contesi, a suon di progetti, la fascia tricolore baby. Riccardo Mauri della 1° C della secondaria ha proposto di rendere la scuola più digitale con la dotazione di lavagne lim, computer in tutte le classi e tablet: “Per acquistarle potremmo lanciare una raccolta fondi e coinvolgere le aziende del territorio”. Mattia Giumelli, alunno alla scuola elementare di Osnago, ha invece puntato sull’ambiente, parlando di piantumazioni di alberi nei giardini delle scuole mentre Riccardo Perego ha suggerito di valorizzare la scuola primaria di Lomagna, dai muri delle classi al giardino, passando per i giochi dei parchi. Sono seguite altre proposte come gite e lezioni all’aperto, orto scolastico, giochi da tavolo nell’intervallo.

Proposte tra cui poi è stata scelta, dopo il ballottaggio, quella di Riccardo Mauri che, nel ringraziare, ha promesso il massimo impegno e rispetto delle idee degli altri durante il mandato. Al suo fianco sono stati nominati, come assessori della scuola primaria Mattia Giumelli di Osnago e Pietro Collinelli di Montevecchia, a cui si è poi aggiunto, con una deroga al regolamento (da approvare nel prossimo consiglio comunale) Jacopo Bernardi di Cernusco, in modo da aver rappresentati tutti e 4 i Comuni. In Giunta, per la scuola media, sono entrati infine Emilie Marchione di Lomagna, Maia Colombo di Montevecchia e Samuele Fabbriconi di Osnago.

Nel corso del prossimo consiglio comunale dei ragazzi, che si spera possa avvenire in presenza, verrà anche consegnata la fascia al nuovo sindaco eletto.