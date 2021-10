Ricominciare dopo un lutto: Missaglia e Olgiate fanno squadra con il counseling letterario

Iscrizioni aperte al percorso gratuito promosso dalle biblioteche di Olgiate e Missaglia con due counsellor professioniste

“Il lutto è uno strappo che va curato, ricucito e sanato. Parliamo anche di lutto simbolico e la nostra guida sarà il libro di Laura Campanello”

OLGIATE / MISSAGLIA – Due percorsi paralleli, accomunati dalla stessa tematica, il lutto, e dalla voglia di aiutare le persone colpite da una perdita, anche simbolica, a ricominciare e prendere in mano la propria vita. Partiranno lunedì 25 ottobre a Olgiate e Missaglia i percorsi di counseling letterario promossi dalle due biblioteche comunali in un inedito gemellaggio tra Comuni che vede il libro come strumento di cura della persona.

“E’ dal 2017 che propongo a Missaglia questo genere di percorso, in cui ho fatto confluire la mia laurea in discipline umanistiche alla mia specializzazione come counsellor professionista – ha detto Angela Isella, bibliotecaria della biblioteca Cherubini di Missaglia – . In questi incontri, il libro è filo conduttore di un viaggio all’interno delle proprie emozioni e delle proprie “resistenze” per riscoprire le proprie risorse e imparare, di fatto, a lasciare andare”.

I primi gruppi sono partiti a Missaglia nel 2017 catturando l’interesse soprattutto del pubblico femminile, apparso più propenso a mettersi in gioco e a confrontarsi con le proprie emozioni e il proprio vissuto: “Il primo percorso è stato con il libro di Chiara Gamberale, intitolato “Per dieci minuti”. Ho poi proposto “Il magico potere del riordino”, “Dire, fare e ringraziare. Abbiamo sempre un motivo per essere grati” e “Donne che corrono con i libri” trovando tra le pagine dei libri gli spunti per poi condurre il gruppo a un viaggio interiore”.

La forza di questi incontri, a cadenza ogni tre settimane per lasciare il tempo di leggere i capitoli dei libri e di sedimentare le parole, è che si scopre che il “gruppo non è mai la somma dei suoi componenti, ma ha un valore e una ricchezza tutta sua”.

Dall’incontro tra Angela Isella e Giovanna Fumagalli, counsellor molto noto e apprezzato a Olgiate, dove da poco è stata eletta consigliere comunale di maggioranza, è nata l’idea di proporre un percorso parallelo tra Missaglia e Olgiate, confrontandosi con un tema, quello del lutto, reso ancor più di estrema attualità, con l’emergenza sanitaria del Covid.

“L’idea è quella di aiutare le persone ad affrontare la perdita di una persona cara o di una parte di se stessi, avviando un percorso in cui provare a dare senso a quello che è accaduto al fine di stare meglio. Un viaggio lungo il quale seguiremo la traccia offertaci dalla filosofa, consulente pedagogica e scrittrice Laura Campanello nel suo libro intitolato “Ricominciare””. Ai partecipanti verrà chiesto di leggere a casa delle parti concordate del testo e poi condividere con il gruppo quello che una lettura attenta è riuscita a produrre.

“La nostra figura dei counsellor servirà ad assicurare che vengano gestite le emozioni, dando modo al gruppo di condividere le fragilità e le sofferenze” ha aggiunto Giovanna Fumagalli, sottolineando come il lutto sia uno dei momenti più difficili nella vita di una persona, da cui non sempre si riesce ad uscire da soli. “So cosa significa non aver voglia di alzarsi dal letto alla mattina” ha rimarcato parlando della perdita, un anno fa circa, del marito, sottolineando come proprio la dimensione del gruppo e della condivisione possa aiutare a trovare le risorse interiori per ricominciare ad alzare la testa.

Lunedì 25 ottobre si terrà il primo incontro del counselling letterario: a Missaglia l’appuntamento è alle 9.30 in biblioteca (iscrizioni al numero 039 9201366) mentre a Olgiate è alle 14.30 in Comune (iscrizioni 338 6119699, giovannafumagallibiollo@gmail.com). Gli incontri sono aperti a massimo 10 partecipanti e si terranno ogni tre settimane per un totale di dieci appuntamenti. “Al termine del percorso sarebbe bello riunire i due gruppi per un confronto e un’ulteriore condivisione di una proposta che vuole offrire alla cittadinanza un’occasione di prendersi cura di se stessi”.

L’iniziativa ha già riscosso il plauso delle due amministrazioni comunali coinvolte. “E’ una proposta valida che Giovanna ci aveva presentato ancora prima di candidarsi con noi. Un progetto quanto mai puntuale dopo due anni di pandemia” ha sottolineato l’assessore alla Cultura, neo vice sindaco Matteo Fratangeli mentre il primo cittadino di Missaglia Bruno Crippa non ha potuto far altro che riconoscere la bontà di un’iniziativa che conferma come le biblioteche possono essere e spesso lo siano di già molto di più di un luogo di erogazione di un prestito di un libro. “Gli incontri promossi da noi negli scorsi anni, interrotti purtroppo causa Covid, sono stati partecipati e apprezzati. E’ bello che due Comuni collaborino in questa iniziativa, aprendo l’orizzonte su un tema delicato e importante come quello del lutto e del fine vita, mostrando come anche la cultura possa darci una mano per ripartire”.