Rifiuti alla stazione, Olgiate Molgora e Calco fanno squadra: raccolti 250 chili

Sono stati circa 25 i volontari impegnati nella pulizia

Una giornata di impegno concreto che ha permesso di raccogliere circa 250 chili di rifiuti

OLGIATE MOLGORA – Amministrazioni comunali, Plastic Free e volontari insieme per ripulire l’area della stazione ferroviaria di Olgiate. Una giornata di impegno concreto che ha permesso di raccogliere circa 250 chili di rifiuti.

Sono stati circa 25 i volontari impegnati nella pulizia, con partecipanti arrivati anche da Ponte San Pietro, Vercurago e Calolziocorte. Raccolte numerose bottiglie di vetro, soprattutto di birra, oltre a una grande quantità di mozziconi di sigaretta, carte, cartacce e rifiuti domestici. L’iniziativa ha visto la collaborazione di Olgiate Molgora e Calco, con la partecipazione di rappresentanti delle due amministrazioni, unite insieme per restituire maggiore decoro all’area.

Un esempio concreto di collaborazione tra territori, nel segno della tutela ambientale e della partecipazione. Perché la cura del territorio non si ferma ai confini comunali.