Rifiuti inerti e amianto abbandonati a Missaglia, concluse le operazioni di bonifica

Doppio intervento straordinario di rimozione con il progetto “Road Trash”

Viste le diverse tipologie di rifiuti, si sono resi necessari due differenti interventi

MISSAGLIA – Si sono concluse le operazioni coordinate da Silea per la rimozione di rifiuti inerti – principalmente piastrelle e materiale edile – e in amianto abbandonati nelle scorse settimane a Missaglia, in una zona boschiva nei pressi di via Cascina Palazzina. Viste le diverse tipologie di rifiuti, si sono resi necessari due differenti interventi: prima sono stati rimossi i rifiuti edili e successivamente è stata effettuata la raccolta delle lastre in eternit, per le quali si è reso necessario predisporre uno specifico piano di bonifica in piena sicurezza.

Silea si è fatta carico dei costi di recupero del materiale abbandonato, come previsto dal progetto “Road Trash”, accordo promosso in collaborazione con la Provincia di Lecco per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade extraurbane.

“Ci siamo subito attivati per la rimozione dei rifiuti: grazie alla collaborazione di Silea e Provincia siamo riusciti a mettere in campo l’intervento in breve tempo e nel pieno rispetto delle stringenti prescrizioni previste dalla normativa, senza ulteriori costi a carico del Comune – commenta il Sindaco di Missaglia, Paolo Redaelli -. Di fronte a questi episodi rimane purtroppo anche una grande amarezza: l’amianto è un materiale estremamente pericoloso, ancor di più quando è in frammenti. Questi comportamenti danneggiano l’ambiente e mettono a rischio la salute di tutti”.