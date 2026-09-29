Risate e solidarietà per il gruppo Los a Osnago con “Se devi dire una bugia, dilla grossa”

Appuntamento sabato 10 ottobre al cineteatro Sironi di Osnago

La serata servirà per raccogliere fondi a favore del gruppo Les Italiano Odv, associazione impegnata nel sostegno alle persone affette da lupus eritematoso

OSNAGO – Una serata di teatro all’insegna del divertimento e della solidarietà: è quanto è in programma sabato 10 ottobre al Cine-Teatro don G. Sironi di Osnago. Alle 21 la compagnia teatrale MalTraInScena porterà sul palco “Se devi dire una bugia, dilla grossa”, brillante commedia di Ray Cooney, in uno spettacolo organizzato con finalità benefiche.

La serata unirà infatti il piacere del teatro a un importante obiettivo solidale: il ricavato sarà devoluto a favore del Gruppo LES Italiano ODV, associazione impegnata nel sostegno e nell’aiuto alle persone affette da lupus eritematoso sistemico e nella sensibilizzazione su questa patologia.

Una commedia, quella di Cooney, costruita su equivoci, situazioni paradossali e bugie che, una volta messe in moto, finiscono per creare una girandola di situazioni sempre più esilaranti. Un’occasione dunque per trascorrere una serata piacevole, sostenendo allo stesso tempo l’attività del Gruppo LES Italiano ODV.

Il biglietto ha un costo di 12 euro e, al termine dello spettacolo, è previsto anche un piccolo rinfresco per tutti.

Per chi desidera acquistare i biglietti in prevendita, sono state organizzate due serate: giovedì 1 ottobre e martedì 6 ottobre, dalle 21 alle 22 circa, presso l’oratorio di Osnago. Come negli anni scorsi, il punto vendita sarà allestito nella porta accanto all’ingresso del teatro.

L’iniziativa gode del patrocinio della Provincia di Lecco e dei Comuni di Osnago e Verderio, oltre al sostegno di numerose realtà del territorio.