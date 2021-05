Gli uffici regionali hanno risposto al Comitato civico ambiente in merito al rispetto delle normative

“Abbiamo avviato delle interlocuzioni con il Comune per allineare la cartellonistica presente al lago di Sartirana alla normativa vigente”

MERATE – Il Comitato civico ambiente scrive e la Regione risponde precisando di aver avviato un’interlocuzione con il Comune di Merate per gli aspetti legati al divieto di accesso nella riserva naturale del lago di Sartirana. E’ questo l’ultimo sviluppo della vicenda dopo la presa di posizione, con tanto di lettera, del gruppo cittadino, presieduto da Elena Calogero, in merito al mancato rispetto, da parte di molti cittadini, del divieto di accesso alla riserva del lago di Sartirana in queste settimane. Un divieto, quello in vigore dal 1° aprile al 15 giugno, che, secondo quanto sostenuto dal Comitato civico, sarebbe da molti anche inosservato anche a causa della presenza, nei diversi punti di accesso al lago di Sartirana, di una cartellonistica contraddittoria e tale da creare confusione tra i cittadini.

Ed è proprio su questo ultimo punto che, attraverso la direzione generale del settore Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi, è intervenuta la Regione, comunicando di aver preso contatti con il Comune per chiedere un allineamento della cartellonistica alla normativa vigente.