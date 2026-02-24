Riserva del Lago di Sartirana: “La tutela non può essere ridimensionata”

La presa di posizione di Monte di Brianza, Cros Varenna, Legambiente e Wwf dopo l’incontro del 10 febbraio

“Proteggere il lago non è una limitazione della libertà, ma un gesto concreto di responsabilità verso il territorio”

MERATE – “Proteggere il lago non è una limitazione della libertà, ma un gesto concreto di responsabilità verso il territorio”. Intervengono così Luigi Panzeri (Associazione Monte di Brianza), Lionello Bazzi (Cros di Varenna), Laura Todde (Legambiente di Lecco) e Giovanna Corti (Wwf Lecco) a seguito dell’incontro promosso martedì 10 febbraio in sala consiliare a Merate per presentare i primi dati, parziali, dello studio di monitoraggio sull’avifauna presente all’interno della riserva.

In quell’occasione gli esperti avevano rimarcato come dai primi riscontri ottenuti non vi fosse una stretta rispondenza tra la presenza di specie protette e la limitazione all’accesso dell’area in un determinato periodo dell’anno, sottolineando come a preoccupare maggiormente sia la progressiva e crescente diminuzione dell’area umida presente nel lago di Sartirana.

Un’anticipazione di giudizio su cui le associazioni ambientaliste chiedono prudenza e cautela ricordando come “la Riserva del Lago di Sartirana sia un’area protetta di importanza europea e fa parte della rete Natura 2000. Chiediamo quindi che vengano rispettate tutte le regole necessarie per proteggere gli habitat e le specie che vi vivono, soprattutto durante il periodo della nidificazione”.

Di seguito il contributo integrale

Lunedì 10 febbraio, presso il Comune di Merate, sono stati presentati i dati – ancora parziali – del monitoraggio ornitologico condotto dall’Università degli Studi di Milano presso la Riserva Naturale del Lago di Sartirana, a tre anni dall’approvazione del Piano di Gestione. I ricercatori hanno richiesto un ulteriore anno di studio per completare il quadro scientifico.

Invece è stato confermato, ancora una volta, lo stato critico del lago, definito “moribondo” e fortemente condizionato dalle pressioni antropiche, mentre è stato evidenziato come il lago, lasciato alla sua evoluzione naturale, potrebbe proseguire la propria esistenza per secoli.

Nonostante queste condizioni precarie e il disturbo antropico, l’area continua a ospitare specie di particolare interesse conservazionistico, come la Moretta tabaccata, il Fistione turco e il Tarabusino, sottolineando l’importanza di preservarne gli habitat.

Preoccupano inoltre alcune considerazioni secondo cui le attuali limitazioni di accesso durante il periodo di nidificazione sarebbero “ininfluenti” per alcune specie. Una simile valutazione, fondata su un solo anno di monitoraggio e in assenza di una serie storica di dati precedenti all’introduzione delle misure restrittive, non consente di stabilire relazioni causali né di escludere effetti differiti o cumulativi del disturbo antropico. In ambito ecologico, la robustezza delle conclusioni richiede confronti pluriennali e dati comparativi strutturati; anticipare giudizi sull’inefficacia delle limitazioni rischia pertanto di risultare prematuro e di indebolire strumenti di tutela fondamentali per l’avifauna.

Sul piano istituzionale, il Comune di Merate ha avanzato a Regione Lombardia la richiesta di restringere il periodo di chiusura di un sentiero all’interno della Riserva, incidendo direttamente su una misura cautelativa pensata per ridurre il disturbo antropico durante la fase più sensibile per le specie.

La Riserva del Lago di Sartirana è un’area protetta di importanza europea e fa parte della rete Natura 2000. Chiediamo quindi che vengano rispettate tutte le regole necessarie per proteggere gli habitat e le specie che vi vivono, soprattutto durante il periodo della nidificazione. Proteggere il lago non è una limitazione della libertà, ma un gesto concreto di responsabilità verso il territorio.

p. Associazione Monte di Brianza Luigi Panzeri

p. CROS di Varenna Lionello Bazzi

p. Legambiente di Lecco Laura Todde

p. WWF Lecco Giovanna Corti