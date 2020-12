Robbiate, 25 nuovi alberi piantumati al parco Cava

L’iniziativa di piantumazione promossa dalla cooperativa sociale Solleva insieme al Comune e ai ragazzi della Consulta giovani di Paderno

“Un’azione concreta a sostegno dell’ambiente e di contrasto all’inquinamento atmosferico”

ROBBIATE – L’impegno della cooperativa sociale Solleva nella società sostenibile mette nuove radici. Questa mattina, domenica 13 dicembre, nell’ambito del progetto “C02” sono stati infatti messi a dimora 25 nuovi alberi nell’area del parco “Cava” di Robbiate.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con la Fondazione Prosolidar, ha visto protagonisti anche Anna, Camilla, Daniele e Daniele, alcuni ragazzi della Consulta Giovani di Paderno d’Adda.

Gli onori di casa sono stati assolti dal consigliere comunale Mario Giovanardi che non si è risparmiato con vanga e piccone in mano. Sul posto anche la direttrice di Solleva, Erika Maria Grandi e il presidente Luigi Gasparini. “L’iniziativa vuole essere un’azione concreta a sostegno dell’ambiente, nel contrasto dell’inquinamento atmosferico, per prevenire e combattere i cambiamenti climatici” spiegano soddisfatti gli organizzatori.