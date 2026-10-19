Robbiate, la classe 1946 festeggia gli 80 anni: una giornata tra ricordi e amicizia

Il ritrovo è stato domenica 11 ottobre
Compleanno importante per la leva del 1946
ROBBIATE – Una giornata speciale, all’insegna dell’amicizia, dei ricordi, degli aneddoti e del piacere di ritrovarsi. La classe del 1946 di Robbiate ha festeggiato domenica 11 ottobre il traguardo degli 80 anni, celebrando insieme un compleanno importante.
I festeggiamenti sono iniziati con la partecipazione alla Messa nella chiesa parrocchiale di Robbiate, seguita da un momento di raccoglimento al cimitero per ricordare i coscritti che sono già “andati avanti”, mantenendo vivo il ricordo di chi purtroppo non c’è più.
Dopodiché trasferta sulle rive dell’Adda per il pranzo al Lido di Imbersago, unendo il piacere della buona tavola con quello di stare insieme e ripercorrere tanti momenti vissuti nel corso degli anni.
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