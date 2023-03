Robbiate: terminati i lavori per la sostituzione della rete idrica

Grazie alle sovvenzioni ottenute con il fondo del Pnrr è stato terminato il progetto da 218.000 euro

E’ terminato il progetto di intervento in via Monte Robbio e via del Cavetto

ROBBIATE – E’ terminato il progetto di intervento per la sostituzione della rete di distribuzione idrica in via Monte Robbio e via del Cavetto nel Comune di Robbiate per l’efficientamento e il controllo della rete idrica del comune di Paderno d’Adda e del comune di Robbiate.

L’intervento, reso possibile anche dai fondi Pnrr che Lario Reti Holding ha ottenuto grazie al proprio progetto di ricerca e riduzione perdite, ha previsto la sostituzione della rete di distribuzione posta in via Monte Robbio, partendo dal serbatoio “Monte Robbio” per una lunghezza complessiva di circa 510 metri, di cui 60 metri posati nel bosco e 450 metri sulla strada, e la sostituzione della rete di distribuzione posta in via del Cavetto per circa 160 metri.

Le opere in progetto hanno riguardato la sostituzione della rete di distribuzione attraverso la posa di una tubazione e di saracinesche di sezionamento della rete, la predisposizione degli allacciamenti e la realizzazione di una cameretta di riduzione: a lavori ultimati tutti i manufatti sono stati completamente interrati. L’intervento, durato circa tre mesi e del valore di 218.000 euro, riducendo le perdite idriche, ha permesso di riconfigurare la distribuzione garantendo pressioni adeguate alle utenze e permettendo la dismissione degli impianti di pressurizzazione privati.