Santa Maria, Babbo Natale in tour tra le vie del paese per regalare dolci ai bimbi

Nel tour Babbo Natale è stato accompagnato dalla cavalla Amanda

Santa Claus ha raggiunto tutte le frazioni per la gioia di tutti i più piccolini

SANTA MARIA HOE’ – Babbo Natale in tour per le vie di Santa Maria Hoè. Ieri sera, Santa Claus in persona, con tanto di cappotto rosso, ha percorso le vie del paese per portare un pensiero a ogni bambino del paese, prima di partire a portare i regali a tutti i bambini del mondo nella lunga notte di Natale.

Accompagnato dalla cavalla Amanda, Babbo Natale ha raggiunto tutte le frazioni (Hoè, Bosco, Sancina, Alduno, Tre Strade, Tremonte e Paù) per consegnare porta a porta un pacchetto di caramelle ai più piccoli, facendo poi tappa anche in piazza, dove ad attenderlo c’era il sindaco Efrem Brambilla: ” Lo spirito del Natale è stato portato in tutto il nostro bellissimo paesino. Ringrazio il nostro Babbo Natale Stefano Monti che ha ideato questa iniziativa. Ringrazio i suoi familiari Antonia Comi, Osvaldo Monti, alla compagna di Stefano Monica Merlo e Alberto Monti che lo hanno aiutato moltissimo nell’organizzazione”.

“Un ringraziamento speciale a Simone Panzeri della Dolceria Panzeri del Mercato di Santa Maria Hoè che ha gentilmente donato gratuitamente le caramelle e le buste per i nostri bambini. Grazie anche ad Angelo Bonfanti che ha fatto una bella foto con noi con il suo bellissimo abito natalizio! Un grazie anche alla mia fidanzata Eleonora Maria Rizzo per il suo preziosissimo aiuto. Un super abbraccio alla bellissima cavalla Amanda che ci ha sopportati tutto il giorno… Secondo me si è divertita moltissimo, giocherellava sempre con noi!”